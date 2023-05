Mort Cause de Décès : “Mort en prison : Sylvain Duquette, victime d’un triple meurtre”

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un des crimes les plus sordides de l’histoire de la Mauricie

Le 4 avril 2017, un triple meurtre est commis dans les municipalités de Saint-Mathieu-du-Parc et Saint-Gérard-des-Laurentides, dans la région de la Mauricie, au Québec. Trois personnes sont assassinées à coups de hache : Michel Jr. Hince, sa conjointe Véronique Barbe et leur ami Louis-Philippe Lizotte. L’auteur du crime, Sylvain Duquette, est arrêté quelques jours plus tard.

Les circonstances du crime

Selon les témoignages recueillis lors du procès, Sylvain Duquette aurait agi par jalousie envers Véronique Barbe, avec qui il avait eu une relation amoureuse par le passé. Il aurait planifié le meurtre avec minutie, achetant une hache et des gants en latex quelques jours avant de passer à l’acte.

Le soir du crime, il se serait introduit dans la résidence de Michel Jr. Hince et Véronique Barbe, et aurait commencé par tuer Michel Jr. Hince, qui dormait dans sa chambre. Il aurait ensuite attaqué Véronique Barbe, qui tentait de s’enfuir, avant de poursuivre Louis-Philippe Lizotte, qui avait entendu les cris et était venu voir ce qui se passait. Les trois victimes ont subi des blessures mortelles à la tête et au cou.

Le procès et la condamnation

Le procès de Sylvain Duquette s’est déroulé en septembre 2019, devant un jury de 12 personnes. L’accusé a plaidé non coupable, mais la preuve présentée par le ministère public était accablante. Les enquêteurs ont notamment retrouvé des traces d’ADN de Sylvain Duquette sur la hache utilisée pour le meurtre.

Le jury a délibéré pendant deux jours avant de rendre un verdict de culpabilité sur les trois chefs de meurtre prémédité. Sylvain Duquette a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.

Le décès de Sylvain Duquette

Le 2 février 2022, Sylvain Duquette est décédé à l’âge de 52 ans, des suites d’une maladie. Son décès met possiblement un point final à cette affaire, qui avait profondément choqué la communauté de la Mauricie.

Certains proches des victimes ont exprimé leur soulagement à l’annonce de la nouvelle, mais d’autres ont regretté que Sylvain Duquette ne puisse pas purger sa peine jusqu’au bout. Selon la loi canadienne, un détenu décédé en prison n’est plus considéré comme une menace pour la société, et sa peine prend fin automatiquement.

Un crime qui restera dans les mémoires

Le triple meurtre commis par Sylvain Duquette restera sans doute l’un des crimes les plus sordides de l’histoire de la Mauricie. La violence et la froideur avec lesquelles il a agi ont choqué la population, qui a suivi l’affaire avec attention pendant plusieurs années.

Le décès de l’auteur du crime met fin à une longue saga judiciaire, mais n’effacera jamais la douleur des familles et des proches des victimes. Les souvenirs resteront, et il faudra du temps pour guérir les blessures causées par ce drame terrible.