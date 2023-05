Mort Cause de Décès : Nécrologie : Le célèbre chef d’orchestre PK Keshavan Namboothiri est décédé – KVARTHA : les nouvelles en malayalam | Nouvelles du Kerala

Nécrologie – Mort cause de décès.

Nécrologie : Le célèbre directeur musical PK Keshavan Namboothiri décède à l’âge de 84 ans

Le célèbre directeur musical Parassery Perunthalakat Manaikal PK Keshavan Namboothiri est décédé à son domicile de Thrissur, en Inde, à l’âge de 84 ans. Keshavan Namboothiri était très remarquable dans le domaine des chants dévotionnels et a composé de nombreux chants pleins de dévotion à Krishna.

Une carrière musicale remarquable

Keshavan Namboothiri était considéré comme l’un des plus grands directeurs musicaux de sa génération. Il a commencé sa carrière musicale en tant que chanteur de temple à l’âge de 10 ans et a été formé par des maîtres renommés de la musique classique indienne.

Il a commencé à composer des chants dévotionnels à un âge précoce et est rapidement devenu célèbre pour ses compositions inspirées de la vie de Krishna. Ses chants étaient très populaires dans les temples et les festivals religieux de l’Inde.

Keshavan Namboothiri a également travaillé en tant que directeur musical pour de nombreux films malayalam et a remporté plusieurs prix pour ses compositions. Il a travaillé avec des réalisateurs de renom tels que Adoor Gopalakrishnan, K. G. George et G. Aravindan.

Un héritage musical durable

Keshavan Namboothiri a laissé derrière lui un héritage musical durable. Ses compositions dévotionnelles continuent d’être chantées dans les temples de l’Inde et ont été enregistrées par de nombreux artistes renommés.

Il a également inspiré de nombreux jeunes musiciens à suivre ses pas et à composer des chants dévotionnels.

Une perte pour le monde de la musique indienne

La mort de Keshavan Namboothiri est une grande perte pour le monde de la musique indienne. Il était une figure respectée et aimée de la communauté musicale et a touché la vie de nombreuses personnes à travers ses compositions dévotionnelles.

Ses fans et ses admirateurs se souviendront de lui comme un musicien talentueux et passionné qui a consacré sa vie à la musique et à la dévotion à Krishna.

Conclusion

La mort de Keshavan Namboothiri est une grande perte pour le monde de la musique indienne et pour tous ceux qui ont été touchés par ses compositions dévotionnelles. Il restera à jamais dans nos cœurs et dans nos esprits comme un musicien talentueux et passionné qui a laissé derrière lui un héritage musical durable.