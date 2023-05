Mort Cause de Décès : Nicolas a-t-il succombé ? Analyse de la fin de “Le Fils”

Comprendre la fin de The Son : Le sort de Nikolai

La série de rebondissements dévastateurs à la fin de The Son soulève quelques doutes sur le sort de Nikolai dans The Son. Voici ce qui lui est vraiment arrivé.



Avertissement : Cet article contient des spoilers pour The Son.

Cet article contient une discussion sur le suicide.

Ce qui s’est passé dans The Son soulève des doutes sur le sort de Nikolai dans le film. Écrit et réalisé par Florian Ziller, le film présente un casting dirigé par Hugh Jackman dans le rôle de Peter, un homme qui a réussi à réinventer sa vie de famille avec Beth (Vanessa Kirby) et leur jeune fils Theo. Peter doit affronter son ex-femme, Kate (Laura Dern), qui l’informe que leur fils adolescent Nicholas (Zan McGrath) est aux prises avec la dépression.

The Son est en quelque sorte une suite symbolique au film de Zeller, oscarisé en 2020, The Father. The Son présente une brève apparition d’Anthony Hopkins, qui a joué dans The Father et a remporté un Oscar du meilleur acteur pour son rôle d’homme souffrant de démence. Le Fils poursuit le thème du Père dans son exploration profonde et réaliste de la maladie mentale et de son impact à grande échelle.

Nicholas se tire une balle dans la fin de son fils



« Son » se termine tragiquement avec le suicide de Nicholas avec l’arme de son père. Ce résultat est survenu malgré la décision difficile de Peter et Kate de garder Nicholas dans un hôpital psychiatrique dans l’espoir qu’il recevrait un traitement approprié. Cependant, ils ont changé d’avis et ont décidé de ne pas laisser Nikolai seul et ont signé les documents pour sa libération contre les ordres du médecin. Nicholas semblait soulagé et ravi d’être avec ses parents lorsqu’il leur faisait du thé à la maison, mais il a quand même décidé de se suicider.

Plus tôt dans The Son, Nicholas a découvert l’arme de Peter, qu’il gardait dans la maison. Nicholas a adressé un message sincère à ses parents avant d’entrer dans la salle de bain où un coup de feu a retenti. Nicholas a dit à Kate et Peter qu’il les aimait et leur a demandé pardon. Un moment fugace a semblé être un tournant pour Nicholas, qui a finalement semblé à l’aise. Avant le tournage, Kate a demandé à Peter s’il voulait la rejoindre avec Nicholas au cinéma dans une scène qui promettait momentanément une fin plus heureuse.

Nicholas est vraiment mort en fils (malgré le fantasme de Hugh Jackman)



La confusion à propos de la mort de Nicholas a été causée par la scène finale, qui montrait à Peter imaginer à quoi ressemblerait la vie avec Nicholas toujours là. Il a invité son fils chez lui avec Beth, en supposant que Nicholas viendrait avec une fille nommée Lena. Ils s’étreignent et se retrouvent dans le salon, où Nicholas semble avoir une bien meilleure vie à Toronto. Peter a fantasmé sur ce que serait son fils s’il était plus attentif à lui, imaginant que Nikolai deviendrait une personne bien équilibrée et même un écrivain. Le moment onirique s’écrase dans la réalité dans une autre tournure déchirante lorsque Peter s’effondre sur sa culpabilité d’avoir perdu Nicholas dans The Son.