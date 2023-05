Mort Cause de Décès : Nitesh Pandey, l’acteur d'”Om Shanti Om”, est décédé d’un arrêt cardiaque à l’âge de

Une mort soudaine

Om Shanti Om – L’acteur Nitesh Pandey est décédé mercredi d’un arrêt cardiaque. L’acteur est décédé à l’âge de 51 ans et est le troisième acteur à mourir en l’espace de trois jours.

L’homme de 51 ans a subi un arrêt cardiaque à 2 heures du matin à Igatpuri, Mumbai, où il tournait pour son prochain projet. Les informations sur la mort de l’acteur ont été confirmées par le beau-frère de Pandey, Siddharth Nagar. “Oui, vous avez bien entendu. Mon beau-frère n’est plus, ma sœur Arpita Pandey est en état de choc. Le père de Nitesh est parti pour Igatpuri pour récupérer sa dépouille mortelle. Ils devraient être là dans l’après-midi. Nous sommes devenus complètement engourdis, je n’ai même pas pu parler à Aprita après la tragédie », a déclaré Nagar lors d’un entretien avec ETimes.

«Je me dirige également vers Igatpuri, je suis dans le train en ce moment. Je revenais de Delhi quand j’en ai entendu parler. Nitesh était beaucoup plus jeune que moi. C’était une personne très vivante et je ne pense pas qu’il ait eu d’antécédents cardiaques”, a-t-il ajouté.

Une série de décès

La mort de Pandey marque la troisième en trois jours. Les acteurs de télévision Aditya Singh Rajput et Vaibhavi Upadhyay sont également décédés au cours de cette période de 3 jours. Rajput est mort après un accident dans sa salle de bain et Upadhyay est mort dans un accident de la route.

Une carrière riche

Nitesh Pandey était resté une présence constante sur les écrans de télévision dans les foyers indiens, plus récemment en tant que Dheeraj Kapoor dans Rupali Ganguly starrer Pays Anupama. Le portefeuille de l’acteur comprend également des feuilletons comme Ek Prem Kahani, Manzilein Apani Apani, Saaya, Astitva, Justajoo et Durgesh Nandini. Pandey a également commandé une forte présence dans des films comme Om Shanti Om et Badhaai Ho et était un favori des fans dans Khosla Ka Ghosla.

Pandey a commencé sa carrière en 1990, trouvant sa percée en 1995 à Tejas, où il a joué le rôle d’un détective. Il était marié à l’actrice Arpita Pandey qu’il a rencontrée sur les plateaux de l’émission télévisée Justajo. Nitesh était également marié à l’actrice Ashwini Kalsekar.