Mort Cause de Décès : Obituary: Alain Perhirin, the leader of the Swiss Circle, has passed away.

Un parcours professionnel riche

Alain Perhirin s’est éteint le 2 juin 2023, à l’âge de 78 ans. Il était né à Dole (Jura), le 18 novembre 1944, et avait suivi sa scolarité à l’école d’Horlogerie à Besançon, avant de partir pour le service militaire dans l’armée de l’air à Dijon, comme responsable du mess.

Il s’était marié avec Thérèse, et a eu deux enfants : François et Aline, puis deux petits-enfants. Sa profession l’avait conduit à travailler au restaurant Le Bilboquet, avant d’obtenir la concession restaurant pour le parc des expositions à Micropolis et pour la Saline Royale d’Arc-et-Senans. Il était devenu traiteur de banquet, pouvant servir 3 000 repas par jour, et avait créé le salon Expotel à Besançon avant de devenir patron de la Bergerie à Pouilley-les-Vignes.

Un homme d’engagement

Alain était un homme d’engagement. Il avait ainsi présidé le syndicat des restaurateurs de Besançon, et était vice-président national de la branche restauration, président du CFA Hilaire Chardonnet, du jury des examens de Condé. Il a passé ses dernières années à aider sa famille au Cercle suisse.

Un homme récompensé pour son dévouement

Pour toutes ces activités de bénévole, il avait reçu la distinction de Commandeur des Cordons-Bleus de France, chevalier puis officier dans l’ordre des Palmes académiques pour services rendus à l’Éducation nationale. Il avait participé aux jurys des olympiades des métiers à Montréal, Séoul et Oslo. Sur France Bleu, il animait une émission hebdomadaire « Fâché avec personne ». Il a vécu sa vie toujours de bonne humeur et avec la passion de la restauration.

Une cérémonie civile pour lui rendre hommage

Une cérémonie civile sera célébrée mercredi 7 juin, à 14 h 30, au crématorium d’Avanne.

Nos condoléances

Nos condoléances.