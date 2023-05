Mort Cause de Décès : “Oumar Diop décède des suites de tortures”

Le procureur de la république assiste à l’autopsie d’Omar Diop après sa mort à la suite de tortures en détention

Le lundi midi, le procureur de la république a assisté à l’autopsie du jeune homme Omar Diop, qui est décédé à la suite de tortures présumées au sein du commissariat de police de Sebkha. L’avocat Eid Ould Mohameden, présent à l’autopsie avec un membre de la famille, a déclaré que le corps présentait des signes de coups et de blessures apparents sur certaines parties du corps. Il a également souligné que le résultat final de l’autopsie devait être approuvé par le médecin, mais qu’Omar Diop était mort à la suite de tortures infligées par la police.

Le résultat final de l’autopsie n’a pas encore été publié, et aucune autorité officielle n’a clarifié les informations qui circulent sur les réseaux sociaux concernant la mort d’Omar Diop. Pendant ce temps, des foules se sont rassemblées aux abords de l’hôpital national où se trouve le corps du défunt, avec des membres de la police. La police a bouclé l’hôpital national et les routes qui y mènent, où des dizaines de citoyens sont rassemblés depuis des heures après l’annonce de la mort d’Omar Diop.

Des violences policières en augmentation?

Ce décès tragique soulève une fois de plus la question des violences policières en Mauritanie. Les militants des droits de l’homme ont longtemps dénoncé les actes de brutalité policière dans le pays, mais les autorités ont souvent minimisé ces allégations. Ce n’est pas la première fois qu’un détenu meurt sous la garde de la police, et les cas de brutalité policière semblent être en augmentation.

L’importance de lutter contre les violences policières

Les violences policières sont inacceptables dans une société moderne et démocratique. Les forces de l’ordre sont censées protéger la population et assurer la sécurité, mais elles ne peuvent pas le faire en utilisant une force excessive ou en violant les droits de l’homme. Il est important que les autorités mauritaniennes prennent des mesures concrètes pour lutter contre les violences policières et pour garantir que les responsables de ces actes soient tenus pour responsables.

Conclusion

La mort d’Omar Diop est un rappel poignant de la nécessité de lutter contre les violences policières en Mauritanie et dans le monde entier. Les militants des droits de l’homme et les organisations de la société civile doivent continuer à dénoncer les abus et à exiger des réformes, tandis que les autorités doivent prendre des mesures pour garantir la sécurité et les droits de tous les citoyens. Nous ne pouvons pas permettre que des innocents soient victimes de la brutalité policière et de l’injustice, et nous devons travailler ensemble pour mettre fin à ces pratiques inhumaines.

