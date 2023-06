Mort Cause de Décès : Oumar Job décède suite à une crise cardiaque.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Rapport du Parquet : Oumar Job est mort d’une crise cardiaque

Le parquet a publié un communiqué dans lequel il annonce que Oumar Diop est décédé d’un arrêt cardiaque et d’une morbidité liée à une intoxication de forte dose de cocaïne avec consommation récente d’alcool. Ce rapport de l’expert médico-légal confirme les conclusions tirées des recherches menées sur cette affaire. Le parquet précise également que ce résultat ne fait pas référence à une cause de décès criminelle.

Oumar Diop est décédé à la police de Sebka après son interpellation par le commissaire. Des coups et blessures étaient visibles sur son corps, ce qui avait provoqué un soulèvement des jeunes du quartier ainsi que dans toute la Mauritanie, avec une coupure d’internet et des téléphones portables.

Cette affaire a suscité une grande émotion dans le pays, avec des manifestations et des protestations contre les violences policières. Les habitants de Sebka et les proches de Oumar Diop ont exigé une enquête approfondie pour établir les responsabilités dans ce décès.

Le rapport du Parquet met fin aux spéculations et aux rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux et dans les médias. La famille de Oumar Diop a déclaré qu’elle acceptait les conclusions de l’expert médico-légal et qu’elle souhaitait que les responsables soient poursuivis en justice.

Cette affaire met en lumière les problèmes liés à la violence policière et à l’utilisation excessive de la force dans l’exercice des fonctions de la police. Les autorités doivent prendre des mesures pour garantir que les droits des citoyens sont respectés et que la police agit dans le cadre de la loi.

En conclusion, le rapport du Parquet confirme que Oumar Diop est décédé d’une crise cardiaque et d’une morbidité liée à une intoxication de forte dose de cocaïne avec consommation récente d’alcool. Cette conclusion ne fait pas référence à une cause de décès criminelle. Les autorités doivent prendre des mesures pour prévenir les violences policières et garantir que les droits des citoyens sont respectés.