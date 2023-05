Mort Cause de Décès : Panduva Srinu, ancien membre du MLC, est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Deuil des célébrités : L’ancien MLC Panduva Sreenu est décédé

L’ancien dirigeant du MLC et du TDP, Undi Manthena Venkata Satyanarayanaraju, plus connu sous le nom de Panduva Sreenu, est décédé récemment. Cette nouvelle a bouleversé la vie de sa famille, de ses amis et de ses admirateurs, qui ont exprimé leur profonde tristesse après avoir appris sa mort.

Un dirigeant respecté

Panduva Sreenu était une personnalité politique populaire dans l’Andhra Pradesh. Il a occupé des postes importants dans le parti TDP, notamment celui de dirigeant de district du TDP à West Godavari. Il a également été membre de l’assemblée législative de l’Andhra Pradesh.

Son décès est une grande perte pour le parti TDP et pour la politique de l’Andhra Pradesh en général. De nombreux dirigeants politiques, dont le chef de l’opposition et ancien chef du TDP, Nara Chandrababu Naidu, ont exprimé leur tristesse et leur chagrin à la suite de cette nouvelle.

Un homme aimé de tous

En dehors de sa carrière politique, Panduva Sreenu était également connu pour sa bonté et sa générosité. Il avait un grand cœur et était aimé de tous ceux qui le connaissaient. Il était impliqué dans de nombreuses activités caritatives et avait aidé de nombreuses personnes dans le besoin.

Il était également connu pour son humilité et sa simplicité. Il avait toujours un mot gentil pour tout le monde et était prêt à aider chaque fois que cela était nécessaire. Sa mort a donc été un choc pour tous ceux qui l’ont connu et aimé.

Un héritage durable

Bien que sa mort ait été un choc pour tous ceux qui le connaissaient, Panduva Sreenu laisse derrière lui un héritage durable. Son influence positive sur la politique de l’Andhra Pradesh et sa bonté continueront d’inspirer les générations futures. Sa mort est une perte pour la société, mais son héritage est un rappel de tout ce qu’il a accompli pendant sa vie.

En conclusion, la mort de Panduva Sreenu est une grande perte pour l’Andhra Pradesh et pour ceux qui l’ont aimé et admiré. Cependant, son héritage durera longtemps et il continuera d’inspirer les générations futures. Nous exprimons nos condoléances à sa famille et à ses amis et prions pour que son âme repose en paix.