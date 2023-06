Mort Cause de Décès : “Papa était le roc de la famille”

Nécrologie – Mort cause de décès.

Luc, le fleuriste-paysagiste du village de Templeuve, est décédé

Le village de Templeuve est en deuil suite à la triste nouvelle de la perte de Luc, le fleuriste-paysagiste du village. Samedi en fin d’après-midi, Luc est décédé d’une crise cardiaque. Ses fils, Martin et Maxime, ont expliqué que leur père avait souffert d’une thrombose l’année dernière, ce qui avait compliqué sa santé.

Luc était une figure importante du village, reconnu pour son talent de fleuriste-paysagiste. Il avait créé de nombreux jardins magnifiques dans la région et était très apprécié pour son travail. Les habitants de Templeuve se souviennent de lui comme d’un homme gentil et dévoué.

Le décès de Luc a été un choc pour la communauté. Les habitants du village se sont rassemblés pour rendre hommage à leur ami et voisin. Des messages de condoléances ont également été envoyés à la famille de Luc.

Luc laisse derrière lui deux fils, Martin et Maxime, ainsi que sa femme. Sa famille a exprimé sa gratitude envers les habitants de Templeuve pour leur soutien et leur affection en ces temps difficiles.

Le décès de Luc a été un rappel poignant de l’importance de la santé et de la vie. Les habitants de Templeuve ont exprimé leur tristesse et leur regret pour la perte de leur ami et voisin. Luc restera dans leur mémoire comme un homme dévoué et talentueux, qui a apporté beauté et joie dans la vie de nombreux habitants de la région.