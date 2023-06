Mort Cause de Décès : «Papa, le fleuriste-paysagiste du village de Templeuve, s’en est allé : il était le soutien de notre famille»

Nécrologie – Mort cause de décès.

Luc Liefooghe : un hommage à un fleuriste-paysagiste passionné

Luc Liefooghe était un fleuriste-paysagiste passionné qui a consacré toute sa vie à embellir les jardins et les espaces verts de sa communauté. Né le 30 mai 1953, il avait célébré ses 68 ans quelques jours avant son décès le 5 juin 2021.

La vie et l’œuvre de Luc Liefooghe

Luc Liefooghe était originaire de Templeuve, un petit village du Nord de la France. Dès son plus jeune âge, il a développé un amour pour les plantes et la nature. Il a étudié l’horticulture à l’école et a travaillé comme jardinier pour différentes entreprises avant de lancer sa propre entreprise de fleuriste-paysagiste en 1985.

Tout au long de sa carrière, Luc Liefooghe a travaillé avec passion pour créer des jardins magnifiques et des espaces verts fonctionnels. Il a travaillé avec des clients de toutes les tailles, des particuliers aux grandes entreprises, et a laissé une marque indélébile sur chaque projet qu’il a entrepris.

En tant que fleuriste-paysagiste, Luc Liefooghe était connu pour son œil aiguisé pour la couleur et la texture. Il a créé des jardins avec des combinaisons de plantes et de fleurs qui ont captivé l’imagination de ses clients et leur ont donné des espaces de vie extérieurs uniques et magnifiques.

En plus de son travail de fleuriste-paysagiste, Luc Liefooghe était également un membre actif de sa communauté. Il a participé à de nombreux projets pour améliorer le village de Templeuve et a travaillé en étroite collaboration avec les autorités locales pour créer des espaces verts publics et des jardins communautaires.

La poursuite de son activité

Malgré sa mort, la famille de Luc Liefooghe a décidé de poursuivre son activité comme il l’avait souhaité. Ils ont déclaré qu’ils voulaient honorer sa mémoire en continuant à créer des jardins magnifiques et des espaces verts fonctionnels pour leurs clients.

La famille a reçu de nombreux messages de condoléances et de soutien de la part de la communauté de Templeuve et au-delà. Les gens ont exprimé leur gratitude pour le travail de Luc Liefooghe et ont témoigné de l’impact qu’il a eu sur leur vie et leur environnement.

Les funérailles de Luc Liefooghe

Les funérailles de Luc Liefooghe auront lieu ce vendredi à Templeuve. La cérémonie sera une occasion pour sa famille, ses amis et sa communauté de lui rendre hommage et de se souvenir de sa vie et de son œuvre.

Luc Liefooghe laissera un grand vide dans le monde de l’horticulture et du paysagisme, mais son héritage continuera à vivre à travers les jardins qu’il a créés et les personnes qu’il a inspirées.

Conclusion

Luc Liefooghe était un fleuriste-paysagiste passionné qui a consacré sa vie à créer des jardins et des espaces verts magnifiques et fonctionnels. Sa famille a décidé de continuer son activité comme il l’avait souhaité, et sa communauté lui rendra hommage lors de ses funérailles ce vendredi. Luc Liefooghe laissera un héritage durable dans le monde de l’horticulture et du paysagisme, et il sera toujours connu pour sa passion, son dévouement et son amour pour la nature.