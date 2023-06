Mort Cause de Décès : Pas-de-Calais: un adolescent de 14 ans décède par noyade dans le canal de Courcelles-lès-Lens cet après-midi-là.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un jeune de 14 ans se noie dans le canal de Courcelles-lès-Lens

Une tragédie s’est produite ce lundi après-midi dans le Pas-de-Calais. Un jeune garçon de 14 ans est mort noyé dans le canal de Courcelles-lès-Lens. Selon les premiers éléments de l’enquête, le jeune homme aurait été poussé à l’eau par un ami, avant de se débattre et de finalement se noyer.

Des témoins impuissants

Plusieurs témoins ont assisté à la scène, mais n’ont malheureusement pas pu intervenir à temps pour sauver le jeune garçon. Les secours ont été immédiatement appelés sur place, mais il était déjà trop tard. Le corps du jeune homme a été retrouvé quelques heures plus tard par les plongeurs de la gendarmerie.

Une enquête en cours

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident. Le jeune ami du garçon décédé a été placé en garde à vue pour être entendu par les enquêteurs. Les premières auditions ont permis de comprendre que les deux jeunes hommes étaient en train de jouer sur le bord du canal lorsque l’accident s’est produit.

Un drame qui aurait pu être évité

Ce drame rappelle une fois de plus l’importance de la prudence autour de l’eau, et en particulier des canaux. Les baignades y sont souvent interdites pour des raisons de sécurité, mais cela n’empêche pas certains jeunes de s’y aventurer. Il est donc crucial que les parents sensibilisent leurs enfants aux dangers de l’eau et qu’ils soient vigilants lorsqu’ils jouent à proximité de points d’eau.

Un soutien pour la famille

Ce décès brutal a bouleversé la famille et les proches du jeune garçon. Les mots ne suffisent pas pour exprimer leur douleur et leur chagrin face à cette perte tragique. Nous leur transmettons nos sincères condoléances et notre soutien dans cette épreuve difficile.

Conclusion

Ce drame est un rappel poignant de l’importance de la vigilance autour de l’eau. Les canaux et les rivières sont des endroits dangereux pour les enfants et les adolescents, et il est crucial de les sensibiliser aux risques pour éviter de nouveaux accidents tragiques. Nous espérons que cette tragédie permettra de sensibiliser le public à la sécurité autour de l’eau et de prévenir de futurs drames.