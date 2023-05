Mort Cause de Décès : Pas Pareil est mort… Vive Pas Pareil ! -> Pas Pareil est décédé… Vive Pas Pareil !

Nécrologie – Mort cause de décès.

Royère-de-Vassivière. Pas Pareil est mort… Vive Pas Pareil !

La 10e édition du festival Pas Pareil, organisé par l’association Passe à ton voisin, a vécu ses dernières heures les 17, 18, 19 et 20 mai au Villard, dans les locaux des Plateaux limousins. Les nombreux bénévoles et participants ont vivement aidé le festival à pousser son dernier souffle dans la joie et la bonne humeur.

Des animations et ateliers variés

Durant les quatre jours de fête, les participants ont pu bénéficier de nombreuses animations telles que des stages de cirque pour les enfants et de musique d’ensemble. Des ateliers de pain au levain, de chant, de cuisine végétarienne et de danse ont également été proposés. Des jeux de société et de rôle ont permis de divertir les visiteurs. Les apéros et repas conviviaux ont été l’occasion de partager des moments de convivialité. Une soirée spectacle ainsi qu’une soirée théâtre ont été organisées, sans oublier les bals trad en fin de journée.

Une ambiance fraternelle

Les deux acteurs de Passe à ton voisin, Caroline Milley et Laurent Papon, ont donné toute leur énergie pour que cette dernière édition soit ressentie comme la meilleure. Bien soutenus par une équipe de 18 bénévoles très investis, ils ont réussi à créer et maintenir une ambiance fraternelle et conviviale. « Avec des supers rencontres riches en émotion et en aventures humaines », témoigne Caroline. Très occupée avec l’organisation, elle parvient tout de même à profiter de son festival et des visiteurs qui passent, qui étaient 150 en soirée.

Humanité, le maître mot

« Je ressens une grande joie quand je vois l’humanité et le soin que les gens se témoignent, qu’ils soient bénévoles, intervenants ou visiteurs », confie Laurent. « C’est ça le Pas Pareil, ajoute-t-il avec émotion, l’humanité que les gens se témoignent avec simplicité ». Ce dernier festival a rassemblé plus de monde que les sessions précédentes, avec des stages complets, des bals et spectacles faisant le plein et des repas à repréparer tant la demande est forte. « Tout est plus cette année, c’est une belle Dernière ! », dit Laurent.

Une aventure humaine qui continue

Tous les deux se promettent de parler longtemps de ce Pas Pareil 2023 et de faire une belle boucle à cette aventure humaine. Cette dernière édition restera dans les mémoires et laissera de nombreux souvenirs aux participants et bénévoles qui ont contribué à sa réussite.