Mort Cause de Décès : Pat Cooper, l’acteur américain, décède à 93 ans.

L’acteur et humoriste Pat Cooper est décédé mardi 6 juin 2023 à l’âge de 93 ans. Outre-Atlantique, le comédien reconnu des émissions de variétés s’est fait un nom avec un humour incisif et un caractère tempétueux.

Des débuts devant un public italo-américain à la reconnaissance nationale

La nouvelle a été annoncée par sa troisième épouse Emily Connor. Pat Cooper est décédé leà son domicile de Las Vegas dans le Nevada. Célèbre outre-Atlantique pour son, c’est après son rejet de l’armée américaine qu’il se lance dans la comédie. Au, le jeune homme né le 31 juillet 1929 dans le quartier de Brooklyn à New York se lance dans le stand-up. À cette époque, l’Américain adoptelaissant ainsi derrière luiet ses origines italiennes héritées de son père, bien qu’il y fasse régulièrement référence dans ses sketchs.

Après des premiers pas principalement adressés à un public italo-américain, le comédien s’illustre dans de multiples émissions populaires, présentées par des vedettes de la période comme Ed Sullivan, Dean Martin, Merv Griffin et Dinah Shore. Ses premiers vrais succès surviennent grâce à son apparition dans The Jackie Gleason Show en 1963, ainsi que ses performances en tant que première partie du renommé Frank Sinatra.

Humoriste reconnu du début des années 1980

L’humoriste apparaît également à plusieurs reprises Tonight Show Starring Johnny Carson au début des années 1970 et devient dix ans plus tard une voix bien connue de l’émission d’Howard Stern, The Howard Stern Show. Il se produit dans d’autres émissions radiophoniques comme Imus in the Morning, and Opie and Anthony. Pat Cooper figure à plusieurs reprises devant la caméra, comme dans le long-métrage Analyze This (1999) qui met en vedette Robert De Niro ou bien dans un épisode de la série bien connue Seinfeld où il incarne son propre rôle. Pat Cooper est père de deux enfants nés d’un premier mariage, Michael et Louise Caputo, ainsi que d’une fille, Patti Jo Cooper, adoptée avec sa seconde femme.