Mort Cause de Décès : Pat Robertson, l’évangéliste d’extrême droite, décède à l’âge de 93 ans en français

Pat Robertson, fondateur du Christian Broadcasting Network (CBN) et l’une des figures les plus influentes de la droite religieuse, est décédé à l’âge de 93 ans, selon l’Associated Press.Robertson a fondé CBN en 1961, mais c’est au début des années 1980 que son influence au sein du Parti républicain a augmenté à pas de géant. Avec le révérend Jerry Falwell Sr. de la Moral Majority, Robertson a joué un rôle clé dans la montée de la droite religieuse – qui a depuis été un bloc de vote très influent au sein du GOP.Au fil des ans, Robertson était connu pour promouvoir les théories du complot d’extrême droite. Le regretté sénateur conservateur Barry Goldwater (R-Arizona) croyait que les évangéliques d’extrême droite comme Falwell et Robertson étaient mauvais pour le GOP, mais leur influence a continué de croître. En 1988, Robertson s’est présenté à la présidence en tant que républicain, mais la nomination est finalement revenue au vice-président de l’époque, George HW Bush.