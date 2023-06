Mort Cause de Décès : Patrice Cognat, la figure emblématique de la nuit de Saint-Mandrier, est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Patrice Cognat, alias Patou, nous a quittés

Une figure de la vie nocturne mandréenne

Patrice Cognat, dit Patou pour les intimes, a rendu son dernier souffle le jeudi 15 juin à Fréjus, où il résidait. Il était une figure de proue de la discothèque mandréenne La Vieille qu’il a dirigée avec son épouse durant de nombreuses années.

Un adieu en toute simplicité

S’il a toujours vécu dans l’esprit festif, c’est aussi dans cette ambiance “black et white” (dress-code) que ses adieux auront lieu. Les proches de Patou donnent rendez-vous ce mercredi 21 juin à 12h au crématorium de Vidauban (139, bd des Pins parasols) pour lui dire au revoir.

Une vie dans la fête

Patou a vécu toute sa vie dans l’ambiance festive des clubs. Il a dirigé La Vieille, une discothèque mythique de la région, qui a accueilli des générations de noctambules. Patou était un passionné de musique, un fin connaisseur de la scène électronique, et un DJ talentueux. Il a su insuffler une ambiance unique à La Vieille, qui a marqué les esprits de tous ceux qui y ont mis les pieds.

Un départ douloureux

Le départ de Patou laisse un grand vide dans la vie nocturne du Var. Il était une figure incontournable de la scène clubbing régionale, et sa disparition est un choc pour tous ceux qui l’ont connu. Les témoignages de sympathie se multiplient sur les réseaux sociaux, où ses amis et ses fans rendent hommage à sa personnalité haute en couleur et à son talent de DJ.

Un dernier adieu en musique

Pour rendre hommage à Patou, les proches du défunt ont choisi de lui offrir un dernier adieu en musique. Ils ont prévu de diffuser ses titres préférés lors de la cérémonie, pour que ses amis et sa famille se souviennent de lui dans la joie et la bonne humeur. Patou aurait sans doute apprécié cet hommage en musique, lui qui a dédié sa vie à faire danser les foules.

Un souvenir indélébile

Patou restera dans les mémoires comme une figure emblématique de la scène clubbing du Var. Il a marqué les esprits de tous ceux qui l’ont côtoyé, et il laisse derrière lui un héritage musical riche et varié. Les noctambules du Var ne l’oublieront pas, et ils continueront de danser sur ses titres, en souvenir de celui qui a fait vibrer leurs nuits.