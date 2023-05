Mort Cause de Décès : Paul Cattermole du S Club 7 est mort brusquement de causes naturelles.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Paul Cattermole du S Club 7 est décédé subitement à l’âge de 46 ans. Le chanteur a été retrouvé mort le 6 avril dans son appartement à Wareham, Dorset. Les membres du groupe et les fans sont dévastés par cette nouvelle tragique. Cattermole avait quitté le groupe en 2002 et gagnait sa vie en tant que lecteur de cartes de tarot. Cependant, deux mois seulement après que lui et le groupe ont annoncé qu’ils devaient partir en tournée de retrouvailles cet automne, il a été retrouvé mort.

Le service du coroner du Dorset a déclaré que M. Cattermole est décédé de causes naturelles et que leurs enquêtes sont terminées. Son ex-petite amie et collègue star du S Club 7, Hannah Spearritt, aurait été «en morceaux» après avoir appris la nouvelle par l’équipe de direction du groupe. Le groupe a été rebaptisé S Club après sa mort et Hannah s’est retirée de la tournée.

Sa famille et le S Club ont publié une déclaration commune annonçant son triste décès. Ils ont demandé la confidentialité pour le moment. Le groupe a rendu hommage à Cattermole sur les réseaux sociaux, décrivant leur profonde tristesse et leur perte. Ils ont souligné la chance qu’ils ont eue de l’avoir eu dans leurs vies et ont exprimé leur reconnaissance pour les souvenirs incroyables qu’ils ont partagés avec lui.

Des sources proches du groupe ont révélé que Cattermole était «excité» par leur prochaine tournée de retrouvailles et qu’il se concentrait sur sa préparation pour les répétitions qui devaient commencer au début de l’été. Cependant, ses camarades de groupe avaient des inquiétudes à son sujet car il semblait très calme. Malgré cette tragédie, le groupe est déterminé à poursuivre ses 11 concerts à l’automne en hommage à Cattermole.

Le décès de Paul Cattermole est une perte tragique pour sa famille, ses amis, ses fans et le monde de la musique. Il a été un membre important du S Club 7 et a contribué à leur succès. Sa mort subite et inattendue a choqué tout le monde et a laissé un vide dans le cœur de ceux qui l’ont connu et aimé. Ses fans se souviendront de lui pour sa voix incroyable, sa personnalité charismatique et son talent musical. Le monde de la musique a perdu une étoile brillante mais sa musique et son héritage continueront de vivre à travers les générations futures.