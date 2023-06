Mort Cause de Décès : Paulo Morsa, the commentator who referred to Galo as a Paraguayan horse, has passed away.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le commentateur sportif Paulo Roberto Martins, également connu sous le nom de Morsa, est décédé à l’âge de 78 ans des suites de problèmes cardiaques. Sa mort a été confirmée par sa famille. Morsa était connu pour son profil controversé en tant que commentateur sur Band, mais également pour son implication dans une polémique avec le club de football Atlético Mineiro en 2013.

Pendant la campagne Libertadores de cette année-là, Morsa avait qualifié l’Atlético de “cheval paraguayen”, affirmant que l’équipe ne se qualifierait pas contre São Paulo en huitièmes de finale. Cependant, l’Atlético a réussi à passer et les joueurs ont publiquement répondu au commentateur après le match.

Morsa a travaillé pour le Grupo Bandeirantes de Comunicação entre 2014 et 2021, participant à des débats au Jogo Aberto. En 2015, il a remporté le prix Aceesp en tant que meilleur commentateur sportif à la télévision ouverte. Il a également travaillé pour d’autres médias tels que Rádio Gazeta, Rádio Globo, TV Cultura, Rede Record et Rádio Transamérica.

Né le 18 janvier 1945 à Santos, sur la côte de São Paulo, Morsa est devenu une figure emblématique du monde sportif brésilien. Cependant, son style controversé a également fait de lui une figure controversée, en particulier pour les supporters de l’Atlético Mineiro.

Le décès de Morsa est une perte pour le monde sportif brésilien, qui a perdu l’un de ses commentateurs les plus célèbres et les plus controversés. Sa mort est également une occasion de réfléchir sur l’importance d’un journalisme sportif professionnel et responsable, qui respecte les équipes et les supporters.

Chez LE TEMPS, nous sommes engagés à produire une information responsable et professionnelle en laquelle vous pouvez avoir confiance. Nous continuerons à suivre l’actualité sportive brésilienne et à rendre hommage aux grandes personnalités qui ont marqué ce monde.