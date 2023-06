Mort Cause de Décès : Paxton Whitehead, l’acteur de “Friends”, est décédé à l’âge de 85 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Paxton Whitehead : Un acteur britannique talentueux

Paxton Whitehead, un acteur britannique connu pour son rôle dans la série télévisée “Friends”, est décédé à l’âge de 83 ans. L’homme a joué le rôle de Mr Waltham, le patron chez Bloomingdale de Rachel Green interprétée par Jennifer Aniston. Il a également fait des apparitions dans “Desperate Housewifes”, “Magnum”, “Pour l’amour du risque” ou encore “L’agence tous risques”.

Un acteur primé

En 1980, Paxton Whitehead avait été nominé aux Tony Awards pour son personnage du roi Pellinore dans la pièce “Camelot”. Les Tony Awards récompensent chaque année les membres de l’industrie théâtrale américaine pour leur contribution artistique. Paxton Whitehead s’était fait un nom à Broadway où il s’est présenté sur scène dans une douzaine de productions parmi lesquelles “The Crucifer of Blood” qui a été jouée 256 fois en 1978 et en 1979. Dans celle-ci, il ne représentait personne d’autre que le célèbre Sherlock Holmes.

Une carrière diversifiée

Paxton Whitehead a également participé à plusieurs fictions cinématographiques. Diplômé de la Webber Douglas Academy of Dramatic Art (Académie d’Art Dramatique Douglas Webber) à Londres, le défunt était né le 17 octobre 1937 à Kent (Angleterre).

Un héritage familial important

Il laisse derrière lui une fille, un fils et quatre petits-enfants. Sa famille a confirmé son décès en disant qu’il était “un homme aimé, respecté et admiré pour son talent et son humanité”.

Conclusion

Paxton Whitehead était un acteur talentueux qui a marqué l’industrie théâtrale américaine et britannique. Sa carrière diversifiée lui a permis de jouer des rôles variés, du roi Pellinore à Sherlock Holmes en passant par Mr Waltham dans “Friends”. Son héritage familial important montre également l’importance de sa vie en dehors des planches et de l’écran. Il restera dans les mémoires comme un acteur remarquable et aimé de tous.