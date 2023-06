Mort Cause de Décès : Pedro (MAPR) opens up about his father’s death during the filming of the show

Nécrologie – Mort cause de décès.

Mariés au Premier Regard : Pedro et Jefferson ont conquis le cœur des téléspectateurs par leur joie de vivre. Cependant, un drame s’est déroulé pendant le tournage…

Pedro et Jefferson, le couple préféré des téléspectateurs, ont illuminé Mariés au Premier Regard avec leurs sourires. Mais tout n’a pas été facile pour les deux candidats. Pedro a eu beaucoup de mal à faire le deuil de son enfance compliquée et Jefferson s’est fait agresser. Heureusement, le couple s’est trouvé et décide aujourd’hui de vivre heureux, mais caché.

Ils ont choisi de garder leurs moments à venir pour eux, afin de se préserver et de continuer à faire au mieux pour que leur mariage tienne bon. Ils ont déclaré : « Nous jouerons la carte de l’honnêteté et de la transparence… Merci de respecter notre discrétion. Pour cela, nous aurons besoin de vous : bienveillance et amour ».

Pedro a confié qu’il avait passé une année très compliquée, car son père est décédé pendant l’expérience. Il était assez déprimé, mais il a réussi à garder la tête hors de l’eau avec les tournages, même s’il a hésité à tout arrêter. Il a eu le malheur de dire pendant les magnétos qu’il ne se projetait pas, et cela l’a collé à la peau tout au long du programme. Il trouvait cela injuste, mais heureusement, sa rencontre avec Jefferson l’a aidé à s’en sortir. Cependant, il n’était pas trop fan de certains montages.

Les deux mariés étaient très mal à l’aise face à la caméra et ont pu compter l’un sur l’autre pour refuser des scènes proposées sur le tournage de Mariés au Premier Regard. Pedro a expliqué qu’ils ont montré le moins possible et que la scène du lit pendant le voyage de noces était le maximum qu’ils pouvaient proposer. Le soir du mariage, ils ont refusé de se déshabiller devant les caméras. Ils ont fait Mariés au Premier Regard, pas Loft Story. Pendant l’enquête avant le mariage, on leur a parlé de la possibilité d’une activité dans un spa, mais Pedro était super stressé d’avoir à se déshabiller. Quand il a rencontré Jefferson, ce dernier lui a tout de suite fait comprendre qu’il était hors de question qu’ils fassent ça, ce qui a été un grand soulagement pour Pedro.

Malgré les difficultés rencontrées, le couple est resté soudé et a réussi à vivre leur amour loin des caméras. Ils ont choisi de vivre heureux, mais caché, et espèrent que les téléspectateurs respecteront leur choix. Pedro et Jefferson ont conquis le cœur des téléspectateurs, qui les soutiennent dans leur démarche.