Mort Cause de Décès : Pete Brown, co-auteur des chansons de Cream, décède à l’âge de 82 ans.

Le décès de Pete Brown, co-auteur de chansons légendaires de Cream

Le poète et auteur-compositeur Pete Brown, qui a coécrit les chansons Sunshine of Your Love et White Room pour le groupe de rock Cream dans les années 1960, est décédé. Il avait 82 ans.

L’artiste, basé à Londres, est décédé d’un cancer vendredi, selon un article publié sur sa page Facebook. Comme poète, Pete Brown a évolué dans les mêmes cercles qu’Allen Ginsberg et Spike Milligan. Dans le domaine musical, il a été invité par le batteur Ginger Baker à aider à écrire des chansons pour le groupe britannique rock Cream, un groupe qu’il avait formé avec le guitariste Eric Clapton et le bassiste Jack Bruce. Il a également contribué à l’écriture de la chanson du groupe I Feel Free et a formé un partenariat d’écriture de chansons avec Bruce, après la rupture du groupe Cream, qui a duré plus de quatre décennies.

Une figure majeure de la poésie et de la musique

Pete Brown était une personnalité artistique polyvalente, qui a laissé sa marque à la fois dans la poésie et dans la musique. Né en 1940 à Ashtead, en Angleterre, il s’est rapidement intéressé à l’écriture, publiant son premier recueil de poésie, Few Poems, en 1966.

C’est la même année qu’il a rencontré Ginger Baker, qui cherchait des paroles pour les chansons de son nouveau groupe Cream. Brown a rapidement accepté l’invitation et a commencé à travailler avec Baker, ainsi qu’avec le guitariste Eric Clapton et le bassiste Jack Bruce.

Ensemble, ils ont créé certaines des chansons les plus emblématiques de l’histoire du rock, dont Sunshine of Your Love et White Room. Brown a également contribué à l’écriture de la chanson I Feel Free, qui a été enregistrée par Cream avant leur premier album.

Une carrière riche en collaborations

Après la séparation de Cream en 1968, Brown a poursuivi sa carrière en solo, publiant plusieurs albums de poésie et de musique. Il a également collaboré avec de nombreux artistes de renom, dont Graham Bond, Jack Bruce, et Phil Ryan.

Mais c’est sa collaboration avec Jack Bruce qui a été la plus fructueuse. Les deux artistes ont formé un partenariat d’écriture de chansons qui a duré plus de quatre décennies, produisant des albums tels que Harassed and Dangerous (1972) et A Question of Time (1989).

En plus de son travail d’écriture de chansons, Brown a également continué à écrire de la poésie tout au long de sa vie. Il a publié de nombreux recueils de poésie, dont The Old Codger and the Sailor (1999) et The Lost Art of Conversation (2010).

Un héritage musical et littéraire durable

La mort de Pete Brown est une perte pour le monde de la poésie et de la musique. Son travail en tant que co-auteur de certaines des chansons les plus emblématiques de Cream a laissé une empreinte durable sur le rock et la musique en général.

Sa poésie, quant à elle, a été saluée pour sa créativité et son originalité, et a inspiré de nombreux poètes et écrivains au fil des ans.

Mais au-delà de son influence sur la culture, c’est la personnalité de Pete Brown qui restera dans la mémoire de ceux qui l’ont connu. Un artiste talentueux et passionné, il a consacré sa vie à l’écriture et à la création, laissant derrière lui un héritage qui continuera à inspirer les générations futures.