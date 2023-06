Mort Cause de Décès : Philippe Pozzo di Borgo, l’inspirateur du film “Intouchables”, est décédé…

Nécrologie – Mort cause de décès.

En 2011, le film « Intouchables » connaît un véritable succès au cinéma. Avec un rôle dans ce chef-d’œuvre français, la carrière d’Omar Sy a d’ailleurs décollé.

Ce 2 juin, alors que le décès de Guillaume Bats a ému les humoristes et les internautes, l’équipe de tournage d’Intouchables est en deuil. Philippe Pozzo di Borgo, l’homme qui a autorisé l’adaptation de son histoire au cinéma, est décédé.

L’équipe du film « Intouchables » en deuil… Philippe Pozzo di Borgo est décédé !

S’il n’est pas toujours connu du grand public, l’équipe de tournage du film « Intouchables » connaît bien Philippe Pozzo di Borgo. C’est grâce à lui que le film a été un véritable succès. Et pour cause, le scénario raconte sa propre histoire. En 1993, Philippe Pozzo di Borgo devient tétraplégique suite à un accident de parapente. Après ce terrible événement, Philippe a besoin d’un « homme à tout faire » pour l’aider dans son quotidien.

Une amitié improbable et touchante naît entre les deux hommes. Et en 2011, les réalisateurs Eric Toledano et Olivier Nakache adaptent son histoire dans « Intouchables » . Alors qu’un célèbre acteur de 79 ans a disparu, on apprend sur les réseaux sociaux que Philippe Pozzo di Borgo est décédé. Une information publiée par les deux réalisateurs.

Omar Sy, Eric Toledano, Olivier Nakache… L’équipe lui rend hommage !

Sur Instagram, les hommages n’ont pas tardé à se faire. Les deux réalisateurs en ont profité pour remercier une dernière Philippe Pozzo di Borgo, qui a accepté le tournage du film « Int