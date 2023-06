Mort Cause de Décès : Philippe Pozzo di Borgo, l’inspiration derrière le film “Intouchables”, est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Philippe Pozzo di Borgo, aristocrate et homme d’affaires devenu tétraplégique et dont l’histoire a inspiré Intouchables, décédé à 72 ans

Introduction

Le vendredi 2 mai 2023, Eric Toledano, l’un des deux réalisateurs du film Intouchables, a annoncé la mort de Philippe Pozzo di Borgo. Cet homme d’affaires et aristocrate français était devenu tétraplégique suite à un accident de parapente en 1993. Son histoire a inspiré le film Intouchables, qui a connu un immense succès en France et dans le monde entier. Dans cet article, nous allons revenir sur la vie de Philippe Pozzo di Borgo et sur l’impact qu’a eu son histoire sur la société.

La vie de Philippe Pozzo di Borgo

Né en 1951, Philippe Pozzo di Borgo était issu d’une famille aristocratique corse. Il a passé une grande partie de sa jeunesse en Afrique, où son père était diplomate. Il a ensuite travaillé dans le monde de la finance, notamment chez Lazard Frères. En 1993, il a été victime d’un accident de parapente qui l’a laissé tétraplégique.

Malgré cette épreuve, Philippe Pozzo di Borgo a continué à vivre pleinement sa vie. Il a épousé Béatrice, une jeune femme rencontrée après son accident, et a eu deux enfants avec elle. Il est également devenu un militant pour les droits des personnes handicapées, en créant notamment une association pour les tétraplégiques et les paraplégiques.

L’histoire qui a inspiré Intouchables

En 2001, Philippe Pozzo di Borgo a embauché Abdel Sellou, un jeune homme de banlieue, pour être son aide-soignant. Malgré leurs différences de milieu et de culture, les deux hommes se sont rapidement liés d’amitié. Abdel Sellou est devenu plus qu’un simple aide-soignant pour Philippe Pozzo di Borgo : il est devenu son ami, son confident, son frère.

Cette histoire d’amitié improbable a inspiré le film Intouchables, sorti en 2011. Le film, réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache, a connu un immense succès en France, avec plus de 19 millions d’entrées en salles. Il a également été un succès international, avec des adaptations dans de nombreux pays.

Impact sur la société

L’histoire de Philippe Pozzo di Borgo et d’Abdel Sellou a eu un impact profond sur la société française. Le film Intouchables a mis en lumière les difficultés rencontrées par les personnes handicapées, tout en montrant qu’il était possible de surmonter ces difficultés grâce à l’amitié et à l’entraide.

Le film a également remis en question les stéréotypes sur les banlieues et sur les personnes issues de milieux défavorisés. Abdel Sellou, qui était au départ un jeune homme sans emploi et sans qualification, est devenu un héros pour de nombreux spectateurs.

Enfin, le film a suscité un débat sur la place des personnes handicapées dans la société. Philippe Pozzo di Borgo, qui était devenu un militant pour les droits des personnes handicapées, a profité de la notoriété du film pour faire entendre sa voix et pour sensibiliser l’opinion publique.

Conclusion

La mort de Philippe Pozzo di Borgo est une perte pour la société française. Cet homme d’affaires et militant pour les droits des personnes handicapées a inspiré des millions de personnes à travers le monde, grâce à son amitié avec Abdel Sellou et à l’histoire qui a inspiré le film Intouchables. Son courage, sa force de caractère et sa détermination resteront un exemple pour tous ceux qui luttent contre l’adversité.