Mort Cause de Décès : Philippe Pozzo di Borgo, the Corsican who inspired Intouchables, has passed away.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Philippe Pozzo di Borgo, l’homme qui a inspiré Intouchables, est décédé

La triste nouvelle a été annoncée ce vendredi 2 juin, sur les réseaux sociaux par Eric Toledano et Olivier Nakache, les réalisateurs d’Intouchables : l’homme qui a inspiré leur film phare est décédé. Philippe Pozzo di Borgo, issu d’une famille corse, s’est éteint à l’âge de 72 ans. L’homme était devenu tétraplégique après un accident de parapente en 1993. Son histoire ainsi que sa relation avec son auxiliaire de vie, Abdel Yasmin Sellou, ont inspiré le film Intouchables. Eric Toledano et Olivier Nakache lui ont notamment rendu hommage sur Instagram : “En acceptant que l’on adapte son histoire dans Intouchables il a changé notre vie et la vie de nombreuses personnes vulnérables et fragiles.”

Un film inspiré d’une histoire vraie

Le film Intouchables est basé sur l’histoire de Philippe Pozzo di Borgo, un homme d’affaires français qui, après un accident de parapente en 1993, est devenu tétraplégique. Il a alors embauché Abdel Yasmin Sellou, un jeune homme de banlieue sans expérience dans le domaine de l’assistance aux personnes handicapées. Malgré leurs différences culturelles et sociales, les deux hommes ont développé une amitié profonde et une relation de confiance qui a duré plus de dix ans.

L’histoire de Pozzo di Borgo et Sellou a été adaptée pour le grand écran par Eric Toledano et Olivier Nakache en 2011. Le film, qui met en vedette François Cluzet et Omar Sy dans les rôles principaux, a connu un énorme succès en France et dans le monde entier, devenant le deuxième plus grand succès du cinéma français avec 19,5 millions d’entrées.

Un hommage émouvant sur les réseaux sociaux

Après l’annonce de la mort de Philippe Pozzo di Borgo, Eric Toledano et Olivier Nakache ont publié un hommage émouvant sur Instagram, rendant hommage à l’homme qui a inspiré leur film phare. “Philippe Pozzo di Borgo nous a quittés. En acceptant que l’on adapte son histoire dans Intouchables il a changé notre vie et la vie de nombreuses personnes vulnérables et fragiles. Nous sommes infiniment tristes et reconnaissants”, ont-ils écrit.

Le décès de Pozzo di Borgo a également été salué par de nombreux fans du film, qui ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux. “RIP Philippe Pozzo di Borgo. Merci pour ton histoire inspirante et ta contribution à la lutte pour l’acceptation et l’inclusion des personnes handicapées”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Les circonstances de son décès inconnues

Pour l’heure, les circonstances de la mort de Philippe Pozzo di Borgo ne sont pas connues. Les fans du film et les admirateurs de l’homme d’affaires français ont exprimé leur chagrin et leur tristesse sur les réseaux sociaux, rendant hommage à l’homme qui a inspiré l’un des films les plus populaires et les plus aimés de l’histoire du cinéma français.

Avec sa personnalité charismatique et son histoire inspirante, Philippe Pozzo di Borgo restera à jamais dans les mémoires comme l’homme qui a inspiré Intouchables, un film qui a touché des millions de personnes dans le monde entier.