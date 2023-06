Mort Cause de Décès : Philippe Pozzo di Borgo, the inspiration behind the film Intouchables, has passed away.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Philippe Pozzo di Borgo, un homme d’affaires brillant, est décédé le 2 juin 2023 à l’âge de 72 ans. En 1993, il est devenu tétraplégique après un grave accident de parapente. Cependant, il a réussi à retrouver le goût de la vie et a partagé son histoire dans son livre autobiographique “Le Second Souffle”, qui a inspiré le film à succès “Intouchables” en 2010. Les réalisateurs du film, Éric Toledano et Olivier Nakache, ont annoncé son décès sur les réseaux sociaux et ont témoigné de l’impact positif qu’il a eu sur la vie de nombreuses personnes vulnérables et fragiles.

Opposé à l’euthanasie, Philippe Pozzo di Borgo était très engagé pour un meilleur accès aux soins palliatifs. Il était notamment le parrain du collectif “Soulager mais pas tuer”. Dans plusieurs entretiens accordés à différents médias, il a souligné l’importance de sa foi dans les épreuves qu’il a traversées et la nécessité de prendre soin des plus faibles. Il a également critiqué la société actuelle, qui prône la performance au détriment de l’attention accordée aux personnes handicapées.

Philippe Pozzo di Borgo a souligné que proposer ou accepter l’euthanasie, c’est éteindre la société. Selon lui, intégrer les personnes handicapées dans la société permettrait de réconcilier l’individu avec sa condition et d’apaiser les relations. Il a également souligné que la médecine en soins palliatifs a fait de gros progrès, ce qui permet aux personnes souffrant d’un handicap ou d’une maladie de mieux supporter la douleur.

Il a également souligné que les personnes en situation de handicap peuvent connaître des périodes de solitude extrême et peuvent éprouver un sentiment d’inutilité ou de culpabilité à l’égard de leurs proches. Cependant, il a souligné l’extraordinaire résilience des personnes handicapées et leur étonnement face à leur état. Selon lui, la vie d’une personne gravement handicapée ou plongée dans un état de conscience minimale vaut la peine d’être vécue.

Philippe Pozzo di Borgo a également évoqué sa foi et celle de sa femme, Béatrice, décédée en 1996 des suites d’un cancer. Il a souligné que la foi l’avait porté dans les épreuves et qu’il avait reçu beaucoup de grâces, surtout par l’intercession de sa femme. Il a également expliqué que la prière et la méditation étaient des pratiques essentielles pour apprivoiser le silence et retrouver l’essentiel.

En fin de compte, la vie et les idées de Philippe Pozzo di Borgo ont inspiré de nombreuses personnes et ont permis de sensibiliser la société aux problèmes des personnes handicapées. Son engagement pour un meilleur accès aux soins palliatifs et son opposition à l’euthanasie ont été salués par de nombreux défenseurs des droits des personnes handicapées. Sa foi et sa résilience sont un exemple pour tous ceux qui traversent des épreuves difficiles.