Mort Cause de Décès : Philippe Pozzo di Borgo, the man who inspired “Intouchables”, has passed away.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Intouchables : l’histoire d’un succès cinématographique français

Sorti en 2011, Intouchables est un film français réalisé par Éric Toledano et Olivier Nakache. Adapté de l’histoire vraie de Philippe Pozzo di Borgo, un homme riche devenu paraplégique, ce film a rencontré un immense succès en France et à l’étranger.

Le synopsis d’Intouchables

Le film raconte l’histoire de Philippe, un riche aristocrate tétraplégique qui cherche un nouveau soignant. Il rencontre Driss, un jeune homme de banlieue tout juste sorti de prison, qui postule pour le poste sans réelle intention d’être embauché. Contre toute attente, Philippe engage Driss, qui va alors devenir son aide-soignant. Les deux hommes que tout oppose vont alors se lier d’amitié et vivre des aventures inoubliables.

Un succès inattendu

Dès sa sortie en France, Intouchables a connu un succès fulgurant. Le film a été vu par près de 20 millions de spectateurs dans l’Hexagone, ce qui en fait le deuxième film français le plus vu de tous les temps, derrière Bienvenue chez les Ch’tis. Mais le succès d’Intouchables ne s’est pas arrêté là. Le film a également été un succès international, avec plus de 50 millions d’entrées dans le monde entier.

Un film qui brise les préjugés

Le succès d’Intouchables est notamment dû à son message universel de tolérance et d’amitié. En mettant en scène un aristocrate tétraplégique et un jeune homme de banlieue, le film brise les préjugés et montre que l’amitié peut naître entre des personnes que tout oppose. Le film est également une ode à la vie, montrant que même dans les moments les plus difficiles, il est possible de trouver du bonheur.

Des acteurs exceptionnels

Le succès d’Intouchables est également dû à la performance exceptionnelle des acteurs principaux, François Cluzet et Omar Sy. François Cluzet, qui joue le rôle de Philippe, est un acteur français reconnu pour son talent et sa capacité à incarner des personnages complexes. Omar Sy, quant à lui, était peu connu du grand public avant de jouer dans Intouchables. Sa performance dans le rôle de Driss lui a valu le César du meilleur acteur en 2012, faisant de lui le premier acteur noir à remporter cette récompense.

Un film qui a marqué les esprits

Avec son message universel de tolérance et d’amitié, son casting exceptionnel et ses dialogues savoureux, Intouchables est un film qui a marqué les esprits. De nombreuses citations du film sont entrées dans le langage courant, comme la célèbre réplique de Driss : « C’est pas faux », ou encore la scène où les deux amis dansent sur la chanson de Earth, Wind and Fire « Boogie Wonderland ». Le film a également inspiré de nombreuses adaptations à travers le monde, comme le film indien Oopiri ou le film américain The Upside.

Conclusion

Avec son message universel de tolérance et d’amitié, son casting exceptionnel et ses dialogues savoureux, Intouchables est un film qui restera dans les mémoires. En racontant l’histoire de deux hommes que tout oppose, Éric Toledano et Olivier Nakache ont réussi à toucher le cœur du public et à briser les préjugés. Le succès du film est une preuve que le cinéma français a encore de beaux jours devant lui.