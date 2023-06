Mort Cause de Décès : PHOTO: Décès d’un jeune homme dans un incendie dans la région de Lviv

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un jeune homme est mort lors d’un incendie dans la région de Lviv, PHOTO

Le 9 juin à 04h01, le service de secours “101” a reçu un rapport concernant un incendie dans un immeuble résidentiel en bois d’un étage dans le village de Lavochne du district de Stryi. Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, le toit du bâtiment était englouti par les flammes. Le personnel d’urgence a mis un appareil spécial pour la protection des organes respiratoires et visuels et a commencé à éteindre l’incendie. Au cours de l’enquête, les sauveteurs ont retrouvé le corps d’un homme né en 1996 dans la maison.

Le feu a été localisé à 06h34 et éteint à 06h50 dans le cadre de deux unités du service de protection gaz et fumées. L’incendie a détruit le toit sur toute la surface, des articles ménagers sur une surface de 60 mètres carrés, des murs endommagés sur une surface de 40 mètres carrés. Sauvegardé : bâtiment d’habitation, cuisine d’été et deux dépendances. Neuf membres du personnel et deux unités d’équipements spéciaux ont participé à l’extinction de l’incendie.

Les causes et les circonstances de l’incendie sont en cours d’établissement. Une source fiable a annoncé que le jeune homme décédé était âgé de 25 ans. Cette tragédie rappelle l’importance de la prévention des incendies dans les bâtiments résidentiels.

Il est important de rappeler que les incendies domestiques sont fréquents et peuvent être évités par des mesures de prévention simples. Il est recommandé de vérifier régulièrement les installations électriques, de ne pas surcharger les prises électriques, de ne pas laisser de bougies allumées sans surveillance, de ne pas fumer au lit et d’avoir un détecteur de fumée fonctionnel dans chaque pièce.

Il est également important de savoir quoi faire en cas d’incendie. Il est conseillé de sortir immédiatement de la maison et d’appeler les services d’urgence. Il est important de ne pas paniquer et d’éviter de retourner dans la maison pour récupérer des biens personnels. La sécurité doit toujours être la priorité absolue.

En conclusion, cette tragédie nous rappelle l’importance de la prévention des incendies et de connaître les mesures à prendre en cas d’urgence. Nous exprimons nos sincères condoléances à la famille et aux proches de la victime.