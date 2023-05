Mort Cause de Décès : Pierre Audin, son of Maurice, dies during the Algerian War

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le décès du fils de Maurice Audin

Le militant anti-colonial Maurice Audin a été assassiné par l’armée française en Algérie en 1957. Son fils, Pierre, est décédé dimanche dernier, comme l’a annoncé une association créée en mémoire de ses parents.

Une vie marquée par l’engagement

Pierre Audin est né en 1952, alors que son père était déjà emprisonné et torturé par l’armée française. Il a grandi dans un environnement marqué par l’engagement politique de ses parents, qui étaient tous deux membres du Parti communiste algérien.

Après la mort de son père, Pierre et sa mère ont été contraints de quitter l’Algérie et de s’installer en France. Là-bas, Pierre a poursuivi l’engagement politique de sa famille en s’impliquant dans les mouvements de solidarité avec les luttes d’indépendance en Afrique et en Amérique latine.

La lutte pour la vérité et la justice

Pierre Audin a également consacré une grande partie de sa vie à la lutte pour la vérité et la justice pour son père et pour les milliers d’autres Algériens qui ont été victimes de la répression de l’armée française pendant la guerre d’Algérie.

En 2018, après des décennies de lutte, Emmanuel Macron a reconnu la responsabilité de l’État français dans la mort de Maurice Audin et a présenté des excuses officielles à la famille. Pierre Audin a salué cette reconnaissance, mais a également souligné que la lutte pour la justice pour toutes les victimes de la guerre d’Algérie devait se poursuivre.

Un héritage politique et moral

Le décès de Pierre Audin est une grande perte pour sa famille, ses amis et pour tous ceux qui ont été inspirés par son engagement pour la justice et la liberté. Mais son héritage politique et moral continuera d’inspirer les générations futures.

En honorant la mémoire de son père et de sa mère, Pierre Audin a rappelé l’importance de la solidarité internationale dans la lutte contre le colonialisme et toutes les formes d’oppression. Il a également montré que la quête de la vérité et de la justice est un devoir moral que nous devons tous assumer, en tant que citoyens et en tant qu’êtres humains.

Conclusion

Pierre Audin restera dans nos mémoires comme un militant courageux et déterminé, qui a consacré sa vie à la lutte pour la justice et la liberté. En honorant la mémoire de son père et de sa mère, il nous a rappelé l’importance de la solidarité internationale et de la quête de la vérité et de la justice pour toutes les victimes de l’oppression.

Nous rendons hommage à Pierre Audin et à sa famille, et nous nous engageons à poursuivre la lutte pour la justice et la liberté dans le monde entier.