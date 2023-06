Mort Cause de Décès : Podcast Windows Central #316 : La fin de Teams Chat et les dernières mises à jour d’Intel

Nécrologie – Mort cause de décès.

Nous sommes de retour avec un autre épisode passionnant du podcast Windows Central, et dans l’épisode de cette semaine, Dan et Zac discutent de la mise à jour de marque la plus importante d’Intel en 15 ans, Microsoft supprimant les fonctionnalités de l’explorateur de fichiers sur Windows 11, toutes les retombées de la vitrine des jeux Xbox 2023, et il y a des critiques de la station d’accueil NewQ 16-en-1, Lenovo ThinkPad X1 Yoga, ASUS ROG Swift OLED, Beelink SER5 Pro 5800H, et plus encore !

Dans cet épisode, les animateurs discutent de la mise à jour majeure d’Intel, qui est la plus importante depuis 15 ans. Cette mise à jour comprend des processeurs de bureau et mobiles de 11e génération, une nouvelle plate-forme de processeur, une nouvelle carte graphique et de nombreuses autres fonctionnalités. Dan et Zac discutent également de la suppression de certaines fonctionnalités de l’explorateur de fichiers dans Windows 11, qui a suscité des réactions mitigées de la part des utilisateurs. La vitrine des jeux Xbox 2023 a également été examinée, et les animateurs ont discuté de toutes les retombées et de leurs attentes pour les jeux à venir.

En outre, l’épisode présente des critiques approfondies de plusieurs produits, notamment la station d’accueil NewQ 16-en-1, Lenovo ThinkPad X1 Yoga, ASUS ROG Swift OLED, Beelink SER5 Pro 5800H, et plus encore. Les critiques ont été très détaillées et ont fourni une analyse approfondie de chaque produit, permettant aux auditeurs de prendre des décisions éclairées lors de l’achat de ces produits.

Enfin, l’épisode comprend une annonce publicitaire pour Indeed, une plate-forme de recherche d’emploi en ligne. Les animateurs ont mentionné les avantages de l’utilisation de cette plate-forme pour les employeurs et les demandeurs d’emploi.

Dans l’ensemble, cet épisode a abordé un large éventail de sujets et a fourni aux auditeurs une analyse approfondie des derniers développements technologiques. Les critiques de produits ont été particulièrement utiles pour les auditeurs qui cherchent à acheter de nouveaux produits. Les animateurs ont également été très bien informés et ont fourni des commentaires perspicaces sur chaque sujet. Si vous êtes un passionné de technologie, cet épisode est un must à écouter.