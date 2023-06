Mort Cause de Décès : “Pour dix minutes, Sacha a été mort ! “

Nécrologie – Mort cause de décès.

Electrocution de Sacha B. lors d’une activité périscolaire à Strasbourg

Le 4 juin 2019, à l’âge de 10 ans, Sacha B. a été électrisé lors d’une activité périscolaire au sein d’une école de Strasbourg. Il devait confectionner avec ses camarades une cabane à livres pour la Ville. L’animateur et l’association qui l’emploie ont été jugés. Pas la Ville, aux regrets des parents.

Les circonstances de l’électrocution

Sacha B. était en train de peindre une palette en bois pour la cabane à livres, quand il a touché un fil électrique dénudé. Il a été électrisé et est tombé au sol. Les pompiers sont intervenus rapidement et ont tenté de le réanimer. Malheureusement, Sacha est décédé quelques heures plus tard à l’hôpital.

Les parents de Sacha ont déposé plainte contre l’animateur et l’association qui l’emploie, ainsi que contre la Ville de Strasbourg. Ils estiment que la Ville est responsable car elle aurait dû s’assurer de la sécurité des enfants pendant l’activité périscolaire. Cependant, le juge d’instruction a décidé de ne pas poursuivre la Ville, au grand regret des parents.

Le jugement de l’animateur et de l’association

Le 2 juin 2021, l’animateur et l’association ont été jugés pour homicide involontaire. L’animateur a reconnu sa responsabilité dans l’accident et a exprimé ses regrets aux parents de Sacha. L’association a également présenté ses excuses et a mis en place des mesures pour améliorer la sécurité de ses activités.

Le tribunal a condamné l’animateur à une peine de 6 mois de prison avec sursis et à une amende de 5 000 euros. L’association a été condamnée à une amende de 10 000 euros.

Les conséquences de l’accident

La mort de Sacha a profondément choqué la communauté éducative de Strasbourg. Des rassemblements et des hommages ont été organisés en sa mémoire. Les parents de Sacha ont créé une association, “Sacha, notre étoile”, pour sensibiliser à la sécurité des enfants lors des activités périscolaires.

Cet accident a également mis en lumière les lacunes de la réglementation en matière de sécurité des enfants pendant les activités périscolaires. Les parents de Sacha ont demandé une réforme de la loi pour garantir la sécurité des enfants lors de ces activités.

Conclusion

L’électrocution de Sacha B. lors d’une activité périscolaire à Strasbourg a été un drame pour sa famille, ses camarades de classe et la communauté éducative. L’animateur et l’association ont été jugés pour leur responsabilité dans l’accident, mais les parents ont regretté que la Ville de Strasbourg ne soit pas poursuivie. Cet accident a mis en évidence la nécessité de renforcer la sécurité des enfants lors des activités périscolaires et de réformer la réglementation en la matière.