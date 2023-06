Mort Cause de Décès : Pourquoi est-ce que Mickey Mouse est décédé ?

Nécrologie – Mort cause de décès.

Pourquoi Mickey Mouse Est Mort – Vous avez probablement entendu la rumeur si vous êtes un fan de Disney selon laquelle Mickey Mouse est décédé. La nouvelle tendance de googler “Comment Mickey Mouse est mort” a incité les utilisateurs de TikTok à offrir leur point de vue sur le phénomène.

Les modes précédentes ont demandé aux fans de déterminer la cause du décès de personnages de dessins animés bien-aimés comme Barney le dinosaure et Dora l’exploratrice. Le plus récent, cependant, concerne le choc collectif d’Internet à l’annonce de la mort de Mickey Mouse. Certaines personnes pourraient trouver cela difficile à croire, mais il pourrait s’agir d’une vieille légende urbaine qui n’a pas été démystifiée. Ainsi, dans l’intérêt de vous permettre de respirer plus facilement et de vous empêcher de vous sentir gêné par ce mouvement TikTok, voici ce que nous en savons.

D’OÙ VIENT L’HISTOIRE DE LA MORT DE MICKEY MOUSE ?

Dans les années 1970, des rumeurs circulaient selon lesquelles Mickey Mouse était mort et que Walt Disney avait caché la nouvelle pour protéger la réputation de son entreprise.

CE QUI A CAUSÉ LA MORT DE MICKEY MOUSE

La mort de Mickey Mouse a fait l’objet de deux théories concurrentes : Agression et possible meurtre de Mickey Mouse D’autre part, il aurait pu mourir d’une maladie grave. Les médias de l’époque ont répandu davantage cette notion non fondée. Vous serez heureux de savoir, cependant, que le personnage de dessin animé bien connu n’est pas réellement décédé.

Malheureusement, lors de l’enquête sur sa mort, des détails bouleversants comme son affirmation selon laquelle il a été “tué par l’explosion de son cœur” remontent à la surface. De nombreuses personnes ont découvert la liste des décès sur Wikipédia, qui détaille chaque décès rapporté dans les médias.

Le monde merveilleux de Mickey Mouse, une émission sur Disney+, a sa propre page. Il y a un récapitulatif complet de la façon dont chaque personnage, y compris Mickey, a rencontré sa disparition sur cette page. Nous apprenons que Mickey “s’est désintégré lorsque la Bête lui a crié dessus” et que son “cœur s’est rompu” à sa mort.

Des millions de personnes ont déjà vu la tendance et ont partagé leurs réponses aux résultats horribles. Voici le lien vers la page qui explique comment Mickey Mouse a rencontré sa fin prématurée.

MICKEY MOUSE : QU’EST-CE QUI A CAUSÉ SA MORT ?

Les utilisateurs de TikTok ont lancé une tendance en s’enregistrant lorsqu’ils tapent “ce qui a assassiné Mickey Mouse” dans Google.

Mais qui est responsable de la mort de Mickey Mouse ? Les premières arabesques de souris étaient “la joie absolue”, selon les témoins oculaires de l’époque. Une excitation exubérante jaillit de ses sprints frénétiques. Le réalisateur russe Sergei Eisenstein a été captivé par le “soulèvement lyrique” de la petite créature américaine, tombant amoureux de son agilité fluide. Le cosmos tout entier s’est embrouillé de mille et une illusions après avoir ingéré un élixir mystique.

Mickey Mouse a ensuite manipulé la réalité au gré de ses caprices, transformant les plumes de la queue d’un paon en hélice d’avion, les graines de pastèque en balles et les dents d’une vache en xylophone.

Un soir de novembre 1928 à New York, son arrivée sur la scène de l’animation fait sensation. Steamboat Willie, le premier dessin animé de Mickey Mouse à discuter d’événements historiques, est développé par deux inconnus, Walt Disney et Ub Iwerks, et est d’abord montré au public au Colony Theatre de Broadway.

Au final, le spectacle comique était vraiment une mise en bouche du plat principal de la soirée un thriller intitulé Gang War. Des applaudissements aussi tonitruants que l’animation donnent vie au personnage.

Mickey est dépeint comme un personnage effronté et burlesque dans un hommage à Buster Keaton ; c’est une petite souris irrépressible qui sacrifie volontiers d’autres créatures. Permettez-moi de demander de la musique en attendant.

Qui était responsable de la mort de Mickey ? Comment notre rongeur contestataire, qui méprise toutes les normes, en est-il venu à représenter la structuration de l’esprit ? Que s’est-il passé qui a transformé celui qui pouvait accepter toutes les modifications en un logo qui ne pouvait pas bouger ?

Portant la bannière Disney, veilleur éternel de la forteresse magique. Selon la paraphrase Pierre Pigot, créateur de L’Assassinat de Mickey Mouse, cette scène de crime est un “péché originel” car elle implique que Mickey Mouse soit “emporté, Mickey éviscéré, Mickey abattu” en Californie, en Floride et à Marne-la-Vallée.

En opposant des photographies prises en 1929 à celles prises en 2009, on joue brutalement avec la représentation de la dégradation et de la ruine 80 ans plus tard. Une scène d’assassinat”, écrit-il au vitriol. Le détective présente son cas.

Ils entraînent le lecteur dans les dessous obscurs de “Disneylogy” de Disney, un “récit plein de dénégations et de contradictions” qui met face à face l’art et la politique La souris a été un succès financier instantané.

Avant l’avènement de la mondialisation, Mickey Mouse était already un voyageur international. Des brosses à dents, des lampes, des horloges, des tirelires et une pléthore d’autres objets ont tous été fabriqués à l’effigie de ce rongeur globe-trotter depuis les années 1930. Même dans les premiers plans de films comme M le Maudit (1931) de Fritz Lang ou Les Temps Modernes (1936) de Charlie Chaplin, les décors d’animaux empaillés sont là.