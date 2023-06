Mort Cause de Décès : Pourquoi suis-je imposé(e) sur l’héritage du Roth IRA de mon ex-mari décédé ?

Nécrologie – Mort cause de décès.

Mon ex-mari est décédé et j’ai hérité de son Roth

Par CW

Cher CW,

Oui, 862 $ correspond exactement à 20 % de 4 310 $, et 20 % est un pourcentage de retenue par défaut commun trouvé dans les formulaires de demande de distribution. En fait, il s’agit du pourcentage par défaut obligatoire pour les distributions de certains comptes de retraite. Vous devriez être en mesure de spécifier le taux pour toutes les distributions futures. Dans de nombreux cas, la retenue peut être fixée à zéro.

Si les fonds provenaient d’un Roth IRA, ils ne sont probablement pas imposables car je suppose que “… il y a très longtemps” signifie plus de cinq années d’imposition avant son décès. Si tel est le cas, vous devriez récupérer les 862 $ soit en réduisant le chèque que vous écrivez lorsque vous produisez votre déclaration de 2022, soit si vous avez droit à un remboursement, en augmentant le remboursement. Si vous avez déjà produit, vous pouvez produire une déclaration modifiée pour la récupérer.

Vous auriez hérité de ce compte selon les règles en vigueur en 2017. Parce que vous n’étiez pas marié quand il est décédé, vous étiez un bénéficiaire non conjoint. Les comptes Roth hérités par des non-conjoints de contribuables décédés avant 2020 sont soumis à des distributions minimales requises (RMD) chaque année, quel que soit l’âge du bénéficiaire. Par conséquent, vous auriez dû prendre RMD en fonction de votre espérance de vie à partir de 2018 et continuer aussi longtemps que vous avez un solde. La règle des 10 ans récemment mise en place n’entre pas en jeu.

S’il était décédé en 2020 ou plus tard, la nouvelle règle de 10 ans s’appliquerait. En vertu de cette règle, aucun RMD annuel n’est dû sur les Roth IRA hérités, mais le compte doit être complètement vide à la fin de la 10e année après l’année du décès.

Vous n’étiez pas son conjoint, mais je mentionnerai que les conjoints ont des options que personne d’autre n’obtient lorsqu’ils héritent de comptes de retraite, d’IRA et d’IRA Roth. Par exemple, seuls les conjoints survivants peuvent déposer les fonds sur leur propre compte de retraite, IRA ou Roth IRA plutôt que sur un compte de retraite hérité, un IRA hérité ou un Roth IRA hérité. En d’autres termes, si vous êtes mariée et que vous désignez votre mari comme bénéficiaire de votre IRA, il pourrait transférer les fonds dans son IRA personnel à votre décès. À partir de ce moment, les fonds sont traités comme s’ils avaient toujours été les siens. Bien que n’étant pas universellement le meilleur choix, c’est le plus courant.

Vous devrez probablement prendre tous les RMD manqués. En tant que Roth, les distributions ne devraient pas être imposables, cependant, des pénalités peuvent s’appliquer. La pénalité est assez sévère et s’applique pour chaque année où un RMD est manqué, donc après avoir manqué plusieurs RMD, cela pourrait représenter une somme substantielle. Il existe un processus pour demander le pardon de la peine. Vous devriez consulter un conseiller fiscal pour savoir s’il faut modifier votre déclaration de 2022, comment gérer ces fonds à l’avenir et comment résoudre le problème de RMD.

Si vous avez une question pour Dan, s’il vous plaît envoyez-lui un e-mail avec “Crumpe Q&A” sur la ligne d’objet.

Dan Moisand est planificateur financier chez Moisand Fitzgerald Tamayo et sert des clients dans tout le pays depuis des bureaux à Orlando, Melbourne et Tampa en Floride. Ses commentaires sont à titre informatif seulement et ne sauraient se substituer à des conseils personnalisés. Consultez votre conseiller pour savoir ce qui vous convient le mieux. Certaines questions des lecteurs sont modifiées pour faciliter la présentation du sujet.