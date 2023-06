Mort Cause de Décès : Purohit impliqué dans un accident avec un bus et un ouvrier décède en tombant du tracteur.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un prêtre, un ouvrier et un commerçant tués dans des accidents de la route à Réwari

Le samedi 10 juin, trois personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route dans les zones des postes de police de Dharuhera, Kasaula et Kosli du district de Réwari. Un prêtre, un ouvrier et un commerçant à bicyclette ont été tués dans une collision avec un véhicule inconnu.

Les victimes

La première victime était un prêtre, qui se rendait en moto pour célébrer un mariage à Dharuhera. Il a été percuté de plein fouet par un véhicule inconnu. Lorsqu’il a été retrouvé, il était déjà décédé.

La deuxième victime était un ouvrier qui se rendait à son lieu de travail à Kasaula à bicyclette. Il a été heurté par un véhicule inconnu et est décédé sur le coup.

La troisième victime était un commerçant également à bicyclette qui se rendait à Kosli pour y vendre ses produits. Il a été percuté par un véhicule inconnu et est mort sur le chemin de l’hôpital.

Les enquêtes

La police a enregistré des cas séparés dans chaque poste de police et a commencé les enquêtes. Les responsables des accidents de la route n’ont pas encore été identifiés et la police a lancé une chasse à l’homme pour les retrouver.

Le nombre d’accidents de la route a augmenté de manière alarmante dans le district de Réwari ces dernières années. Selon les statistiques, la plupart des accidents sont dus à la négligence des conducteurs, à l’excès de vitesse et à l’absence de feux de signalisation adéquats sur les routes.

Conclusion

Ces accidents de la route sont une tragédie pour les familles des victimes et mettent en lumière la nécessité d’une meilleure sécurité routière dans le district de Réwari. Les autorités doivent prendre des mesures pour améliorer la qualité des routes et mettre en place des feux de signalisation adéquats pour éviter de tels accidents à l’avenir. Les conducteurs doivent également être tenus responsables de leurs actions et de la sécurité des autres usagers de la route.