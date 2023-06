Nécrologie – Mort cause de décès.

Anthony Quinn cause la mort et la maladie

Quand l’acteur américain est mort, Anthony Quinn a causé la mort. Anthony Quinn, pseudonyme de Manuel Antonio Rodolfo Quinn-Oaxacam, était l’un des acteurs les plus importants de l’histoire du cinéma américain. Né à Chihuahua, au Mexique, le 21 avril 1915, il a été naturalisé mexicain par un américain.

Une carrière remarquable

Anthony Quinn a commencé sa carrière d’acteur dans les années 1930 à Hollywood. Il a rapidement acquis une grande notoriété grâce à ses performances remarquables dans des films tels que « Viva Zapata ! » de Elia Kazan en 1952 ou « Lawrence d’Arabie » de David Lean en 1962. Il a remporté deux Oscars du meilleur acteur dans un second rôle pour ses rôles dans « Viva Zapata ! » et « Lust for Life » de Vincente Minnelli en 1956.

Un engagement pour la cause mexicaine

Anthony Quinn était très engagé dans la cause mexicaine. Il a souvent joué des rôles de personnages hispaniques et a défendu les droits des immigrés mexicains aux États-Unis. Il a également été un fervent défenseur de la culture mexicaine et a fortement soutenu la promotion de la musique, de la danse et des arts mexicains.

Des problèmes de santé

Cependant, Anthony Quinn a également été connu pour ses problèmes de santé. Il a souffert d’une maladie cardiaque pendant de nombreuses années et a subi plusieurs opérations pour la traiter. Il a également été diagnostiqué avec un cancer de la gorge en 1989, mais il a réussi à vaincre la maladie après une longue bataille.

La mort d’Anthony Quinn

Anthony Quinn est décédé le 3 juin 2001 à l’âge de 86 ans. Sa mort a été causée par des complications liées à sa maladie cardiaque. Sa mort a été ressentie comme une grande perte pour l’industrie cinématographique et pour la communauté mexicaine aux États-Unis.

Un héritage durable

Anthony Quinn a laissé derrière lui un héritage durable dans l’industrie cinématographique et dans la communauté mexicaine aux États-Unis. Il a été un acteur talentueux et engagé, qui a défendu avec passion sa culture et ses valeurs. Sa contribution à l’industrie cinématographique américaine restera à jamais gravée dans les mémoires.