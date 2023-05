Mort Cause de Décès : Quatre personnes, dont un Israélien, ont perdu la vie dans le naufrage d’un bateau en Italie

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le bateau a navigué sur le lac dans des conditions météo difficiles avec des vents forts et une visibilité limitée avec 25 personnes à bord. Malheureusement, après avoir chaviré, 21 des passagers ont été secourus ou ont nagé pour se sauver. Le journal italien La Stampa a publié que l’un des morts était un étranger de 53 ans, mais n’a pas donné son nom. Selon le journal, un groupe de touristes syriens et de citoyens italiens organisaient une fête d’anniversaire sur le bateau lorsqu’une tempête soudaine les a surpris au cœur du lac.

Le lac Majeur est une destination de vacances populaire dans les Alpes du Sud. Le lac est divisé entre le territoire de l’Italie et de la Suisse et est connu pour son climat changeant au printemps. Cependant, cette fois-ci, la météo n’était pas favorable pour les passagers qui ont eu un accident malheureux. Le propriétaire du bateau a déclaré à « Le Stampa » : « Le ciel est soudainement devenu noir et de très fortes pluies ont commencé à tomber. Il était impossible de voir quoi que ce soit du rivage, pas même la petite baie d’où le bateau a navigué. »

Les circonstances de l’incident ont été déterminées à l’aide de témoignages de passagers et d’enquêtes menées par la police locale. Le bateau naviguait sur le lac avec une capacité totale de 25 personnes à bord. Les passagers ont été pris au dépourvu par une tempête soudaine qui a provoqué le chavirement du bateau. Les passagers ont tenté de se sauver en nageant ou en se tenant aux débris du bateau.

Le sauvetage des survivants du naufrage du lac Majeur a été effectué par une force de plongeurs et plusieurs hélicoptères des unités de sauvetage. Ils ont réussi à sortir plusieurs personnes de l’eau gelée. Au moins six personnes ont été transportées d’urgence pour recevoir des soins médicaux en raison d’une grave hypothermie. Les équipes de secours ont travaillé sans relâche pour sauver toutes les personnes impliquées dans l’accident.

Il est important de noter que des mesures de sécurité doivent être prises pour éviter de tels accidents à l’avenir. Les propriétaires de bateaux doivent être conscients des prévisions météorologiques avant de naviguer. Les passagers doivent également être informés des mesures de sécurité à bord et des procédures d’urgence en cas d’incident.

Cet incident tragique est une leçon pour tous les propriétaires de bateaux et les passagers. Les prévisions météorologiques doivent être surveillées attentivement avant de naviguer. Les mesures de sécurité doivent être respectées en tout temps. Les procédures d’urgence doivent être comprises par tous les passagers. Les équipes de secours ont travaillé sans relâche pour sauver toutes les personnes impliquées dans l’accident, mais il est important de prendre des mesures pour éviter de tels accidents à l’avenir.

En fin de compte, nous devons nous rappeler que la sécurité est primordiale lorsqu’il s’agit de naviguer sur les lacs ou les océans. Les prévisions météorologiques doivent être surveillées attentivement et les procédures de sécurité doivent être respectées en tout temps. Les équipes de secours sont là pour aider en cas d’urgence, mais il est de notre responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour éviter de tels accidents. Espérons que cet incident tragique servira de rappel à tous les propriétaires de bateaux et les passagers pour être plus prudents à l’avenir.