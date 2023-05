Mort Cause de Décès : Quatre policières et le dealer de Simon, mort après avoir pris du LSD au festival de Dour, seront jugés.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le procès du décès de Simon lors du festival de Dour en 2016 est en cours, et les policières impliquées sont accusées de non-assistance à personne en danger. Le jeune homme avait consommé du LSD et avait été interpellé par la police. En cellule, il s’était mis à délirer et à se frapper contre les murs, buvant même l’eau des toilettes. Il est décédé quelques heures plus tard. Le dealer qui avait vendu le LSD à Simon a reconnu sa responsabilité dans la vente, mais conteste la circonstance aggravante que celle-ci ait provoqué un décès, en raison de l’absence de traces de LSD dans le sang de la victime.

La famille de Simon se demande pourquoi les policières n’ont pas appelé les secours plus tôt, alors qu’il était sous vidéosurveillance. Une vidéo a été diffusée lors du procès, mais elle n’a pas fonctionné immédiatement, le président du tribunal devant intervenir pour la faire démarrer. L’avocat de la famille de Simon a plaidé sans l’assistance de la vidéo, estimant que les policières ont commis une faute en ne prêtant pas assistance à un jeune en danger.

Me Mayence, l’avocat de la famille de Simon, s’insurge contre la position de défense des prévenus, accusant les policières d’avoir laissé le jeune homme nu dans sa cellule, durant cinq heures, se frappant la tête contre les murs et mettant sa tête dans les toilettes, avant de mourir d’hypothermie. Il les accuse également d’avoir filmé son calvaire pour s’amuser. Les policières ont présenté leurs excuses à la famille de Simon, mais Me Mayence se demande pourquoi présenter des excuses si on n’a rien fait.

Simon était ingénieur et développeur pour la société Décathlon, et son dealer était également un sportif de haut niveau. On se demande pourquoi ces athlètes ont besoin de prendre de la drogue pour faire la fête. Le procès devrait se terminer en soirée.

Ce drame souligne une fois de plus les dangers de la consommation de drogues, et la responsabilité de ceux qui les vendent et ceux qui les consomment. Les policières impliquées dans cette affaire doivent répondre de leur manquement à leur devoir de prêter assistance à une personne en danger, et la famille de Simon attend justice pour la mort tragique de leur fils et frère.