Mort Cause de Décès : “Quelle a été la cause du décès de Paul Préboist ?”

Paul Préboist, 70 ans, natif du quartier rose de Marseille, s'essaie à son répertoire de cabaret dans les brasseries de la Canebière. Après la Seconde Guerre mondiale, il travaille comme relayeur de Dario Moreno à l'Olympia, partage la vedette du cabaret L'école buissonnière avec René-Louis Laforgue, et réalise son premier film, tout en prenant des cours de théâtre dans la célèbre rue Blanche de Paris avec comme Jean Rochefort et Jean-Paul Roussillon. Il est finalement devenu un acteur de personnage établi à la télévision et au cinéma. Une pléthore de nanars, dont certains sympathiques (qui a vu "L'émir préfère les blondes" d'Alain Payet ou "Y'a un os dans la moulinette" de Raoul André ? ), émergera ainsi. aussi, une sorte de victoire télévisée pour ses prestations de travesti dans les émissions de Patrick Sébastien. Le fait que Paul Claudel l'ait choisi comme le musicien retardataire du Satin Soulier et donné sa chance à celui qui se considérait comme « un mineur lumineux » semblait avoir échappé à tout le monde. Le 25 juin à 20h50, NRJ12 diffusera "Mon curé chez les nudistes", une émission mettant en scène l'acteur culte Paul Préboist au sommet de son art. Lorsque l'acteur, qui avait atteint l'âge de 70 ans lorsqu'il est décédé en 1997, a quitté ce monde, il a apparemment laissé derrière lui un mystère : le lieu où se trouvait sa dernière demeure. Où donc a-t-il été enterré ? Au cours des dernières années de Paul Préboist, les émissions télévisées de son bon ami Patrick Sébastien — dont « Carnaval » — occupent l'essentiel de son temps sur le plateau télévisuel. Là, déguisé en Michael Jackson ou en chorégraphe de Madonna, celui qui avait incarné l'acolyte à l'écran de Louis de Funès a fait rire les spectateurs de toutes tailles par son savant mime et l'humanité authentique qu'il véhiculait à travers sa performance. L'acteur a souvent visité la maison de retraite des artistes à Couilly-Pont-aux-Dames, Seine-et-Marne, pendant son temps privé. Sa famille se composait uniquement de son frère Jacques; il n'était ni marié ni n'avait d'enfants. Cependant, il était clair qu'il n'y était pas un résident permanent. Paul Préboist est décédé en 1997 à l'âge de 70 ans. Après 16 ans, le journal français Midi Libre lève les sourcils en se demandant à haute voix où l'acteur a été enterré. Est-ce au cimetière de Nizas ou au cimetière de Couilly-Pont-aux-Dames ? En effet, Préboist avait établi des routines dans cette tranche de l'Hérault, où il rendait fréquemment visite à son ami pianiste "Darzie". Ce dernier membre du duo est décédé en 2004, sept ans après leur conjoint. Elle avait accompagné Barbara, Jacques Brel et Patrick Sébastien. Là est la source du mystère. Au cimetière local, sous la pierre tombale de Darzie, vous trouverez le nom de Paul Préboist inscrit sur une plaque. On dit que l'acteur repose éternellement aux côtés du pianiste, car la légende veut qu'il ait recueilli une partie de ses cendres. Ici, au cimetière de Couilly, se trouve la seule et unique pierre tombale portant le nom de Paul Préboist. Elle est sombre et solennelle, et elle règne sur une grotte où le frère aîné de Paul, Jacques, décédé en 1999, est enterré. Une caverne payée par Patrick Sébastien ! Et si l'acteur Paul Préboist – qui possède un talent rare et méconnu – se trouvait à la fois en région parisienne et en région Occitanie, où l'accent de ce natif de Marseille serait légèrement dilué ? Extraterrestre dans un métier conventionnel, gargouille dans un studio hollywoodien qui employa des gens comme lui jusque dans l'après-guerre, Préboist s'enveloppe encore de mystère. Qu'est-ce qui l'aurait fait éclater de rire.