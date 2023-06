Mort Cause de Décès : Qui a perdu la vie dans la saison 4 de Manifesto (et n’est pas revenu) ?

Nécrologie – Mort cause de décès.

Avertissement : Spoilers pour Manifesto Saison 4 Partie 2

La finale de la deuxième partie de la quatrième saison de Manifesto a ressuscité de nombreux personnages déchus, mais tous n’ont pas reçu une nouvelle vie. Plusieurs des passagers décédés lors de la finale de la série ne sont pas revenus avec tout le monde. Ainsi, alors que certains d’entre eux ont eu une fin heureuse, d’autres n’ont pas changé leurs histoires en raison de la torsion de la série dans le temps.

Le dépassement de la date de la mort a été un événement qui a changé la donne pour les passagers du vol 828, qui étaient enfin arrivés au terme de leur long et tortueux voyage dans le spectacle. En rendant un jugement, ils ont été récompensés par ce que Michaela a appelé « une dernière seconde chance ». Revenir à 2013 signifie que pour chaque non-passager, chaque événement du manifeste ne s’est jamais produit. Non seulement cela, mais de nombreux passagers décédés avant la finale, comme Astrid et Violet, ont été ressuscités. Cependant, ce miracle n’a pas affecté tous ceux qui ont participé à la dernière saison. Certains personnages ne sont pas revenus après avoir sauvé le Lifeboat.

La fin du manifeste a tué 4 personnages

Une poignée de passagers – Saanvi, Egan et Adrian – étaient sur le point de ne pas violer les dates de décès le 2 juin 2024, mais ont quand même survécu. Cependant, d’autres ne l’ont pas fait. Paul Santino a été le premier à subir ce sort. Apparaissant dans trois épisodes avant la saison 4, Paul était un passager qui a abusé de sa femme avant que l’avion ne disparaisse et revienne amnésique, ignorant les crimes de son passé. Sa mort, combinée à sa décision de se ranger du côté d’Angelina dans la saison 4, montre que Paul ne s’est jamais racheté.

La même chose peut être dite pour le deuxième décès dans la finale, Randall Barr, un passager que Ben a rencontré lors de la première de la saison deux. Bien que Randall ait été membre du groupe de Ben pendant un certain temps dans la saison 4, il était une personne cynique uniquement intéressée par l’auto-préservation, c’est pourquoi il les a largués en premier.

La mort de Paul et Randall n’était pas une surprise, comme ce fut le cas pour Autumn Cox, le passager qui les espionnait pour Major lors de la première saison. Le meurtre d’Astrid semble sceller son destin.

La victime la plus prévisible de la finale est peut-être ce qui est arrivé à Angelina Meyer. Complotant impitoyablement la mort d’Astrid, du capitaine Daly, de Fiona et de Grace dans Manifesto, Angelina semblait destinée à mourir dans l’épisode final. Son plan pour survivre à l’apocalypse a toujours été ce qu’il semblait être : une illusion. Bien que Grace ait parlé d’être un ange suivant la volonté de Dieu, ses actions ont prouvé que tout ce qu’elle faisait servait ses propres objectifs. Transformée en cendres à la fin du Manifeste, Angelina a fait face à la dure vérité sur elle-même, mais même alors, elle a refusé de l’accepter.

Manifesto confirme que 11 passagers sont toujours morts après la saison 4

Après que chaque personnage ait été jugé dans la finale, Ben a mentionné qu’il y avait 11 passagers tués au total. Ce nombre s’additionne, étant donné qu’il y a eu plusieurs décès en arrière-plan du vol 828. Mais comme les visages des sept autres victimes n’ont pas été montrés, il semble qu’il ne s’agissait pas de personnages établis. Au contraire, ils faisaient partie des passagers anonymes de l’émission.

Le manifeste a officiellement présenté les dizaines de personnes à bord du vol 828, mais une partie importante d’entre elles n’étaient que des visages dans la foule. Il y a aussi de bonnes chances que certains de ceux qui sont morts étaient comme Randall, des gens qui ont quitté le groupe de Ben au moment où ils étaient le plus nécessaires. Apparemment, tous ces gens, quels qu’ils soient, sont toujours morts.

En particulier, la mort d’Angelina a été confirmée dans les dernières minutes. Comme Michaela l’a mentionné dans sa narration, certains des passagers ne sont pas revenus, comme en témoigne la scène dans laquelle le père d’Angelina a exprimé son indignation face à l’absence de sa fille du vol 828. Et bien que The Manifesto ne révèle pas explicitement ce qui est arrivé à Autumn, Randall, et Paul après le redémarrage, vous pouvez supposer qu’ils sont toujours morts aussi. À la fin de l’épisode, Vance a commenté le ridicule de 11 personnes ne revenant pas du vol. Cette remarque indiquait que les 11 décès finaux restaient intacts.

Pourquoi certains caractères manifestes ne sont-ils pas revenus

Il est logique que ces 11 passagers soient les exceptions dans la finale en ce qui concerne les résurrections. Il est probable que des personnages tels que Violet, Fiona et Harvey sont revenus à la vie parce que, bien qu’ils n’aient pas vécu pour voir la date de la mort, Dieu a décidé qu’ils ne méritaient pas de mourir. Après tout, il est tout à fait possible qu’ils aient dépassé leurs dates de décès s’ils en avaient eu l’occasion, justifiant ainsi que les personnages soient à nouveau en vie.

Cependant, ceux qui n’ont pas justifié le jugement n’ont pas du tout eu de seconde chance. Cela suggère que Dieu les considérait comme indignes de la même récompense que le reste des passagers.

Le capitaine Daly n’est pas revenu dans la saison 4 de Manifesto (mais il est peut-être encore en vie)

Un autre personnage décédé et qui n’est pas revenu dans la finale de la saison 2 de Manifesto, partie 4, était le capitaine Daley. Joué par Frank Deal, Daley a vu son histoire se terminer en tragédie quand Angelina l’a manipulé pour qu’il se tue au début de la saison. Utilisant ses difficultés personnelles contre lui, Angelina a utilisé ses pouvoirs Omega Sapphire pour inciter Daly à se rendre auprès d’un groupe de soldats lourdement armés, assurant sa mort.

Étant donné que Daly était un autre exemple de passager qui a subi un sort malheureux avant la date du décès, il serait logique qu’il fasse sa dernière apparition dans la finale. Malgré cela, il n’a pas été remarqué parmi les passagers ressuscités. En fin de compte, le statut du capitaine Daly était suspendu dans l’air. Alors que les commentaires de son fils montrent qu’il avait ses problèmes, le comportement passé de Daley montre que malgré ses défauts, il était une bonne personne et quelqu’un qui ferait la bonne chose à la fin. Dans cet esprit, il est difficile de l’imaginer mélangé avec Angelina, Paul, Autumn et Randall. Ceci, combiné à un autre détail, laisse espérer que Bill Daly est toujours en vie. Il n’était pas l’un des 11 passagers décédés lors de la finale, et 11 était le nombre donné par Vance en se référant à ceux qui ne sont pas revenus. Cela signifie que Daley a secrètement survécu à la fin du Manifeste.