Mort Cause de Décès : Qui a péri jusqu’à présent dans “Yellowstone” ?

Nécrologie – Mort cause de décès.

Alors que les fans attendent le retour de la saison 5 de Yellowstone, l’univers continue de générer des rumeurs et des controverses hors écran, avec des nouvelles de spin-offs et de membres de la distribution quittant la franchise. Cependant, avant de se plonger dans les futures intrigues, il est peut-être temps de faire un rappel sur les personnages qui sont toujours vivants. Au fil des ans, les Dutton ont fait face à leur juste part de violence et de mort, tant du côté des donneurs que des récepteurs. Avec une énorme distribution d’ensemble, il y a eu tellement de morts qu’il peut être difficile de garder une trace. Alors, quels personnages importants sont morts jusqu’à présent, et que pourrait signifier leur mort pour la future série ?

Lee Dutton

À présent, vous avez peut-être tout oublié du pauvre Lee Dutton (Dave Annable). Dans le premier épisode, Lee a été présenté comme l’un des enfants Dutton, frère de Jamie, Kayce et Beth (Wes Bently, Luc Grimeset Kelly Reilly). Il a travaillé comme chef de la sécurité sur le ranch et, en tant que fils aîné, était prêt à succéder à son père John (Kévin Costner) en tant que prochain patriarche du Yellowstone. Cependant, Lee a rencontré sa fin dans le tout premier épisode de la série après avoir chassé du bétail volé dans la réserve de Broken Rock. Il a été abattu, déclenchant la bataille de succession qui fait rage tout au long de la série. Sa mort est un choc pour sa famille et un tournant pour cette génération de Dutton.

Dan Jenkins

Le premier grand méchant de la série, Dan Jenkins (Danny Huston) était un promoteur immobilier venu à Paradise Valley avec de grands projets. Alors que les Dutton s’engagent à préserver le terrain, Jenkins voit une opportunité de le monétiser en construisant un casino et des développements immobiliers ultérieurs qui transformeraient le Yellowstone en une destination touristique. Évidemment, cela ne va pas bien avec la famille Dutton, et une querelle commence rapidement entre les deux parties. Jenkins s’aligne sur Thomas Rainwater (Gil Birmingham), le chef des tribus de Broken Rock, et les deux hommes conspirent contre les Dutton dans l’espoir de récupérer le Yellowstone et d’en tirer profit. Après de nombreux conflits, Jenkins est finalement assassiné par un tueur à gages engagé par des hommes d’affaires rivaux.

Sarah Nguyen

L’une des morts les plus tragiques de la série, Sarah Nguyen (Michaëla Conlin) était une journaliste qui s’est mise au-dessus de sa tête quand il s’agissait de son enquête sur la famille Dutton. Elle se faisait passer pour une aide de campagne travaillant dans le bureau de Jamie tout en découvrant la corruption sur le Yellowstone. Au début, Jamie accepte de travailler avec elle pour faire tomber son père, mais essaie plus tard de défaire une interview cinglante. Lorsque Nguyen refuse d’enterrer sa déclaration, Jaime l’étrangle et enrôle Rip (Cole Hauser) pour mettre en scène sa mort comme un accident de kayak. Sa mort marque un tournant sombre pour Jamie, qui jusque-là se considérait au-dessus des agissements immoraux de sa famille. Ce meurtre le lance sur le chemin sombre sur lequel nous le trouvons aujourd’hui et pourrait potentiellement prouver sa perte si ses actions venaient à être révélées.

Wade et Clint Morrow

La famille Morrow était des éleveurs voisins des Dutton et Wade (Bottes Southerland) était même un ancien employé d’un ranch sur le Yellowstone. Avec son fils, Clint (Brent Walker), il a trahi les Dutton en tentant de les contrarier pour qu’ils commettent des crimes qui pourraient les mener devant les tribunaux. Lorsque les Morrows vont trop loin, les éleveurs de Yellowstone ripostent, pourchassant Clint jusqu’à ce qu’il tombe de son cheval et meure, et attachent Wade à un arbre avant de couper sa marque Yellowstone et de le pendre. Cette mort était de loin la plus horrible de la série et montre à quel point les choses sombres peuvent arriver au ranch, même avec de vieux alliés.

Garrett Randall

Parallèlement à la révélation choquante que Jamie est adopté, son père biologique, Garret Randall (Will Patton) était un mari violent de la mère biologique de Jamie, la tuant finalement de sang-froid et allant en prison. Après avoir découvert que Randall a été libéré de prison, Jamie le confronte, seulement pour que Randall affirme que la mère de Jamie était une toxicomane qui mettait la vie de son bébé en danger, et que le seul moyen de sauver Jamie de cette vie était également de la tuer. Lorsque Beth découvre que c’est Randall qui avait ordonné une attaque presque mortelle contre tous les membres de la famille Dutton, elle fait chanter Jamie en menaçant de le faire déchoir de son poste de gouverneur et jeté en prison pour avoir tenté de dissimuler les actions de son père. Déterminée à se venger, elle ordonne à Jamie de tuer son père pour éviter sa propre mort ou son emprisonnement, ce que Jamie fait. Alors que Beth et Jamie ont toujours eu une mauvaise relation, cela a marqué le point de non-retour pour le couple, qui pourrait être prêt pour une confrontation ultime cet été.

Shérif Haskell

Dans l’une de ses premières apparitions, le shérif Haskell (Hugh Dillon) semblait qu’il pourrait devenir un ennemi du ranch après avoir tenté de cacher des preuves prouvant que Rip avait tiré sur un ours en légitime défense, ce qui aurait pu devenir un gros problème juridique pour le Yellowstone. Il s’est rapidement révélé être un allié des Dutton, travaillant parfois avec la famille et l’association d’élevage après avoir été autrefois dans la poche de leurs ennemis. Cependant, il meurt tragiquement dans une fusillade aléatoire dans un restaurant, sa mort étant l’un des moments les plus tristes de la saison, alors que John le réconforte et l’aide à appeler sa fille pour lui dire un dernier au revoir.

Emmet Walsh

Pour terminer sur une note plus légère, intéressons-nous à la mort paisible de l’éleveur Emmet Walsh (Buck Taylor). Alors qu’il n’était pas un acteur majeur dans le conflit de la série, sa mort a une grande signification. Lors d’une course de bétail typique avec John, Walsh meurt dans son sommeil en regardant les étoiles. John annonce la nouvelle à sa veuve accablée de chagrin mais la réconforte en lui disant qu’il a eu la mort d’un vrai cow-boy, la meilleure façon pour un éleveur de mourir. Cette intrigue tendre est un moment rare de la série qui fait allusion aux valeurs et aux traditions que les Dutton tentent de préserver. Cela rappelle un mode de vie perdu, où la mort peut être paisible et épanouissante au lieu d’être violente. Cela peut avoir un impact sur John, car il s’est habitué au meurtre et à la brutalité, et peut même servir de préfiguration de la façon dont sa propre mort se produira, ce qui pourrait même se produire cette saison, car Costner ne reviendra pas dans la série à nouveau après la saison 5.

En conclusion, la mort de ces personnages importants a eu un impact profond sur l’intrigue de Yellowstone. Leurs morts ont déclenché des événements qui ont façonné les personnages restants et ont conduit à de nouveaux conflits et intrigues. Alors que nous nous préparons à voir dans quoi les Duttons vont s’embarquer cet été, il est important de se rappeler ceux qui sont partis et comment leur mort a façonné l’univers de Yellowstone.