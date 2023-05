Mort Cause de Décès : Rapport : Le manager d’Arby, Nguyet Le, veuve et mère de quatre enfants, est décédé de froid dans le congélateur.

La balise <div> est une balise HTML utilisée pour diviser une page en sections distinctes. Elle est souvent utilisée pour créer des conteneurs pour d’autres éléments HTML, tels que des images, des textes, des vidéos et des formulaires.

Une femme de Louisiane décédée après avoir été piégée dans le congélateur d’un Arby’s était une veuve mère de quatre enfants en mission temporaire pour la chaîne de restauration rapide, selon un rapport.

Nguyet Le, 63 ans, travaillait comme directrice générale d’Arby et ouvrait le restaurant à New Iberia, en Louisiane, à environ 30 minutes au sud de Lafayette, lorsqu’elle s’est en quelque sorte retrouvée coincée dans le congélateur le 11 mai « et s’est battue les mains sanglantes en essayant de s’échapper ou attirer l’attention de quelqu’un », a déclaré sa famille dans un procès intenté cette semaine.

Le travaillait normalement dans un Houston Arby’s mais avait déménagé pendant un mois à la demande de l’entreprise, a déclaré McClatchy News Service. L’affectation en Louisiane a ensuite été prolongée.

Un acte criminel n’est pas suspecté dans la mort de Le, ont déclaré ses avocats dans un communiqué de presse, qui a noté que la température à l’intérieur du congélateur variait probablement de 5 à -20 degrés.







La famille a déposé une plainte pour mort injustifiée contre Arby’s. AFP via Getty Images

On ne sait pas combien de temps Le était à l’intérieur du congélateur avant d’être retrouvée. Elle est morte d’hypothermie et est restée dans le congélateur si longtemps qu’elle « s’est effondrée en position fœtale face contre terre sur le sol gelé », a déclaré le média, citant des documents judiciaires.

Le corps de Le a été découvert par son fils, Nguyen, qui travaillait également chez Arby et avait déménagé en Louisiane avec sa mère.

Un ancien employé a dit à la famille que le loquet de la porte du congélateur était cassé depuis des mois, a rapporté McClatchy.