Mort Cause de Décès : “Ravi Kanth, l’ancien joueur de basket de Telangana, est décédé”

Nécrologie – Mort cause de décès.

Ravi Kanth, l’ancien joueur de basket-ball de l’État et de la Banque d’État de l’Inde, Hyderabad Circle, est décédé

L’ancien joueur de basket-ball Gali Ravikant de l’État et de la Banque d’État de l’Inde, Hyderabad Circle, est décédé jeudi après avoir subi une crise cardiaque au terrain de basket du YMCA Secunderabad.

Ravikant s’est effondré pendant l’échauffement et a récupéré après avoir reçu la RCR d’un médecin allongé sur le sol. Il a été transporté à l’hôpital mais n’a malheureusement pas survécu.

Une perte pour la communauté sportive de Hyderabad

La mort de Ravikant a été un choc pour la communauté sportive de Hyderabad. Il était connu pour son talent en basket-ball et sa contribution au sport en tant qu’entraîneur et arbitre. Il a également été membre de l’équipe de basket-ball de l’État et de la Banque d’État de l’Inde, Hyderabad Circle.

Ravikant était passionné par le basket-ball depuis son enfance et a commencé à jouer à l’âge de 10 ans. Il a ensuite rejoint l’équipe de basket-ball de son école et a continué à jouer au niveau collégial et universitaire.

Après avoir terminé ses études, Ravikant a rejoint l’État et la Banque d’État de l’Inde, Hyderabad Circle, en tant qu’employé. Il a continué à jouer au basket-ball et a également commencé à entraîner les jeunes joueurs de la ville.

Son impact en tant qu’entraîneur et arbitre

Ravikant a été un entraîneur inspirant pour de nombreux jeunes joueurs de basket-ball de Hyderabad. Il a consacré de nombreuses heures à l’entraînement des joueurs et les a aidés à améliorer leurs compétences. De nombreux joueurs qu’il a entraînés ont atteint des niveaux élevés dans le sport.

En plus d’être un entraîneur, Ravikant était également un arbitre de basket-ball expérimenté. Il a arbitré de nombreux matchs de basket-ball locaux et a été respecté pour son impartialité et sa connaissance approfondie du sport.

Un rappel de l’importance de prendre soin de sa santé

La mort soudaine de Ravikant est un rappel de l’importance de prendre soin de sa santé. Les maladies cardiaques sont l’une des principales causes de décès dans le monde et il est important de prendre des mesures pour prévenir ces maladies.

Il est important de maintenir un mode de vie sain en faisant de l’exercice régulièrement, en mangeant une alimentation équilibrée et en évitant les comportements à risque tels que le tabagisme et la consommation excessive d’alcool. Il est également important de surveiller régulièrement sa santé et de consulter un médecin si l’on présente des symptômes de maladie cardiaque.

Un hommage à la carrière de Ravikant

La mort de Ravikant est une perte pour la communauté sportive de Hyderabad. Il était un joueur talentueux, un entraîneur inspirant et un arbitre respecté. Sa passion pour le basket-ball a inspiré de nombreux jeunes joueurs de la ville et son impact sur le sport sera ressenti pendant de nombreuses années.

Nous rendons hommage à la carrière de Ravikant et à sa contribution au sport de basket-ball. Il restera à jamais dans nos souvenirs en tant que joueur talentueux et entraîneur inspirant.