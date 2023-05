Mort Cause de Décès : Ray Stevenson, l’acteur de “Thor”, a passé away.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Acteur britannique Ray Stevenson décède à l’âge de 56 ans

L’acteur britannique Ray Stevenson est décédé à l’âge de 56 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué publié le 16 juillet 2021. Stevenson était connu pour ses rôles dans des films tels que “Le Roi Arthur”, “Thor” et “The Punisher: Zone de guerre”. Il avait également joué dans plusieurs séries télévisées populaires, notamment “Vikings” et “Rome”.

Une carrière prolifique au cinéma et à la télévision

Ray Stevenson est né en 1964 à Lisburn, dans le nord de l’Irlande. Il a suivi des cours à la “Bristol Old Vic Theatre School” en Angleterre avant de faire ses débuts à la télévision dans les années 1990. Il est rapidement devenu un visage familier à la télévision britannique, apparaissant dans des séries telles que “Band of Gold”, “City Central” et “Peak Practice”.

Cependant, c’est son rôle dans la série télévisée historique “Rome” qui a vraiment lancé sa carrière. Stevenson y incarne le personnage de Titus Pullo, un soldat romain qui devient de plus en plus influent au fil des saisons. La série a été un succès critique et commercial, et Stevenson a reçu des éloges pour sa performance.

Stevenson a ensuite fait le saut vers le cinéma, apparaissant dans des films tels que “King Arthur”, “The Punisher: Zone de guerre” et “Thor”. Il a également continué à travailler à la télévision, jouant dans des séries telles que “Dexter” et “Black Sails”.

Une perte tragique pour l’industrie du divertissement

La mort de Ray Stevenson a été une perte tragique pour l’industrie du divertissement. De nombreux collègues acteurs et amis ont rendu hommage à Stevenson sur les réseaux sociaux, saluant sa générosité, son talent et sa gentillesse.

Stevenson était également connu pour son engagement envers des causes caritatives, notamment la lutte contre le cancer. Il a soutenu plusieurs organisations caritatives au fil des ans, et sa famille a demandé que les dons soient faits à Cancer Research UK en son honneur.

Un avenir prometteur

Avant sa mort, Ray Stevenson avait plusieurs projets en cours. Il devait apparaître dans le prochain spin-off de Star Wars, “Ahsoka”, ainsi que dans la série télévisée “Foundation” basée sur les romans de science-fiction d’Isaac Asimov.

Son décès est une perte pour l’industrie du divertissement, mais son héritage se poursuivra à travers ses performances mémorables à l’écran et son engagement envers des causes qui lui tenaient à cœur. Ray Stevenson restera dans les mémoires comme un acteur talentueux et un homme généreux et engagé.