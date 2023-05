Mort Cause de Décès : Ray Stevenson, l’acteur de Thor, est mort.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le comédien irlandais Ray Stevenson est décédé à l’âge de 56 ans

Le monde du cinéma est en deuil suite au décès du comédien irlandais Ray Stevenson à l’âge de 56 ans. Stevenson a joué dans plusieurs films tels que “Le Roi Arthur”, “Thor” et “The Punisher: Zone de guerre”. Il a également été acteur dans différentes séries télévisées, notamment “Vikings” et “Rome”. Il apparaîtra d’ailleurs dans le prochain spin-off de Star Wars “Ahsoka”. Né en 1964 à Lisburn, dans le nord de l’Irlande, Stevenson a suivi les cours de la “Bristol Old Vic Theatre School” en Angleterre. Après avoir figuré durant des années dans des séries télévisées, il a fait ses débuts au cinéma dans “Theory of Flight” sorti en 1998.

Une carrière riche en diversité

Ray Stevenson a connu une carrière riche en diversité, passant du petit écran au grand écran avec talent. Il a joué des rôles aussi variés que celui de Titus Pullo dans la série télévisée “Rome” ou encore celui de l’artilleur Volstagg dans les films “Thor”. Il a également prêté sa voix au personnage de Firefly dans le film d’animation “G.I. Joe: Conspiration”.

Un hommage unanime de la part de ses collègues

Suite à l’annonce de son décès, de nombreux collègues et amis de Ray Stevenson lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. L’acteur Tom Hiddleston, qui a joué avec lui dans “Thor”, a déclaré sur Twitter : “Ray Stevenson était un homme formidable, un acteur formidable et un ami formidable. Il manquera énormément”. L’acteur Dwayne Johnson a également partagé sa tristesse sur Instagram en publiant une photo de lui et Stevenson sur le tournage du film “Hercule”.

Un avenir prometteur

Malgré sa disparition prématurée, Ray Stevenson avait de nombreux projets en cours. Il devait notamment jouer dans le film “The Last Duel” réalisé par Ridley Scott et dans la série télévisée “Foundation” produite par Apple TV+. Il était également prévu qu’il reprenne son rôle de Frank Castle dans la série télévisée “The Punisher”.

Un héritage inoubliable

Ray Stevenson laisse derrière lui un héritage inoubliable dans le monde du cinéma et de la télévision. Son talent, sa diversité et sa personnalité charismatique ont marqué les esprits et laisseront une empreinte indélébile dans l’histoire du septième art.

Conclusion

Le décès de Ray Stevenson est une perte immense pour le monde du cinéma et de la télévision. Son talent et sa personnalité charismatique ont marqué les esprits et laisseront une empreinte indélébile dans l’histoire du septième art. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses fans en ces temps difficiles.