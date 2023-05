Mort Cause de Décès : Ray Stevenson, l’acteur de Thor, est mort.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Ray Stevenson, l’acteur qui a joué dans Rome, Thor et la prochaine série Star Wars Ahsoka, est décédé subitement. Stevenson avait 58 ans.

Un combattant dans l’âme

Un porte-parole de Ray Stevenson a annoncé que l’acteur est décédé le dimanche 21 mai. Comme le rapporte le journal italien La Repubblica, Stevenson était sur l’île d’Ischia pour la production du film Cassino. Là, l’acteur a été soudainement hospitalisé pour une maladie, où il est décédé plus tard.

Le monde du cinéma a été choqué par la mort de Stevenson. Le réalisateur SS Rajamouli, qui a récemment travaillé avec l’acteur sur le film RRR, a déclaré dans une réaction qu’il ne pouvait pas croire la nouvelle et que travailler avec Stevenson était “un vrai plaisir”.

L’acteur de Harry Potter, Matthew Lewis, a également envoyé ses condoléances à l’acteur. Dans la première production de Lewis, Stevenson a joué son père. Selon Lewis, il n’aurait pas pu rêver d’une meilleure première expérience dans l’industrie.

Ray Stevenson a commencé sa carrière d’acteur dans les années 1990, en jouant dans le blockbuster King Arthur. Mais sa grande percée est survenue en 2005 lorsqu’il a joué le légionnaire Titus Pullo dans la série HBO Rome. Bien que l’émission n’ait duré que deux saisons, Stevenson était l’un de ses moments forts et populaire auprès des téléspectateurs.

Ce n’était pas non plus la dernière fois qu’il se glissait dans le rôle d’un soldat ou d’un guerrier. Stevenson a également joué le rôle de Volstagg dans les films de Thor, de Frank Castle dans Punisher : War Zone, de Porthos dans Les Trois Mousquetaires et de Barbe Noire dans Black Sails. Dans une interview, l’acteur a dit un jour qu’il était “évidemment un ancien guerrier dans l’âme”.

Ray Stevenson laisse dans le deuil trois enfants qu’il a eus avec l’anthropologue italienne Elisabetta Caraccia. Ils se sont rencontrés sur le plateau à Rome.

La mort de Ray Stevenson a suscité une vague d’émotion sur les réseaux sociaux. Les fans ont partagé des photos de l’acteur et ont exprimé leur tristesse pour cette perte soudaine. Stevenson était un acteur talentueux et apprécié, qui a laissé une marque indélébile sur l’industrie cinématographique.

En fin de compte, la mort de Ray Stevenson est une perte pour l’industrie cinématographique et pour tous ceux qui l’ont connu. Stevenson restera à jamais dans le cœur de ses fans et de ses proches grâce à son talent et à sa personnalité unique.