Mort Cause de Décès : Ray Stevenson: L’acteur de “Thor et Viking” est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’acteur Ray Stevenson, connu pour ses rôles dans des films tels que “King Arthur”, “Thor” et “Punisher”, est décédé à l’âge de 58 ans. Selon DPA, ses représentants ont confirmé la triste nouvelle, mais aucun détail sur sa mort n’a été publié.

L’acteur est né le 25 mai 1964 à Lisburn, en Irlande du Nord. En 1972, alors qu’il avait huit ans, sa famille a déménagé à Lemington, Newcastle upon Tyne, en Angleterre. C’est là qu’il a développé sa passion pour le théâtre et qu’il s’est inscrit à la Bristol Old Vic Theatre School pour obtenir un baccalauréat.

Stevenson s’est fait connaître pour son rôle de journaliste dans le film “A Woman’s Guide to Adultery” en 1993. Un an plus tard, il a joué dans la mini-série télévisée “The Dwelling Place”. Il a ensuite travaillé avec Jane Horrocks et Gwen Taylor sur son premier long métrage, “Some Kind of Life” (1995). En 1996, il a joué le rôle de Larry Birch dans la mini-série télévisée “The Tide of Life”, et en 1995-1996, il a joué le rôle de Steve Dickson dans la série “Band of Gold”.

Mais c’est son rôle dans la série télévisée “Rome” de la BBC/HBO qui l’a propulsé sur le devant de la scène. Il y a joué le légionnaire romain Titus Pullo, un personnage emblématique de la série, qui lui a valu de nombreux éloges de la critique. Il a également joué dans une série dérivée de Star Wars.

Stevenson a également connu le succès au cinéma. En 2004, il a joué le rôle de Dagonet dans le film “King Arthur”. Il a ensuite joué Volstagg dans le film Marvel “Thor” en 2011, et Frank Castle dans le film “Punisher: War Zone” en 2008. Il a également joué dans d’autres films à succès tels que “The Book of Eli” (2010), “G.I. Joe: Retaliation” (2013) et “The Transporter Refueled” (2015).

Au-delà de ses talents d’acteur, Stevenson était également connu pour son engagement en faveur de l’environnement et de la protection des animaux. Il était un fervent défenseur de la campagne “Save the Rhino” et avait même pris part à une course de 10 km pour collecter des fonds pour l’association.

La mort de Stevenson a été un choc pour ses fans et ses amis dans l’industrie du cinéma. De nombreuses personnes ont pris la parole pour rendre hommage à l’acteur et exprimer leur tristesse. L’acteur Luke Evans a déclaré sur Twitter : “Je suis tellement triste d’apprendre la mort de mon ami et collègue Ray Stevenson. Un acteur incroyable, un gentleman et un ami formidable. Tu vas tellement nous manquer”.

L’acteur Ray Stevenson a laissé derrière lui une carrière impressionnante et un héritage durable dans l’industrie du cinéma. Sa passion pour le théâtre et son engagement en faveur de l’environnement resteront un exemple pour tous ceux qui l’ont connu. Il manquera à tous ceux qui ont eu la chance de travailler avec lui et de le connaître personnellement.