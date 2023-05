Mort Cause de Décès : Ray Stevenson n’est plus, l’acteur de RRR et Star Wars s’éteint à 58 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’acteur Ray Stevenson décède à l’âge de 58 ans

L’acteur Ray Stevenson, connu pour ses rôles dans des films tels que RRR et Punisher : War Zone, est décédé à l’âge de 58 ans.

Une perte pour l’industrie cinématographique

Selon l’agent de Stevenson, l’acteur est décédé le dimanche 21 mai, seulement quatre jours avant son 59e anniversaire. La Repubblica, un journal italien, rapporte que l’acteur avait été hospitalisé sur l’île d’Ischia lors du tournage du film Cassino on Ischia.

Stevenson était également connu pour son rôle dans la série HBO Rome, où il incarnait le personnage de Titus Pullo. Plus récemment, il avait joué le rôle du méchant gouverneur Scott Buxton dans RRR.

L’acteur avait également été choisi pour jouer dans la prochaine série Disney+ Star Wars Ahsoka, dans laquelle il devait incarner l’un des principaux antagonistes, l’utilisateur de la Force noire Baylan Skoll. La production de Cassino sur Ischia, dans laquelle Stevenson devait jouer une star de cinéma d’action vieillissante, venait tout juste de commencer.

Un acteur polyvalent et talentueux

Stevenson avait également joué le rôle de Volstagg dans les films Thor de Marvel Cinematic Universe, ainsi que le rôle de Frank Castle/The Punisher dans Punisher : War Zone en 2008.

Les fans et les amis de Stevenson se souviendront de lui pour sa polyvalence et son talent. Son interprétation de Titus Pullo dans la série Rome a été particulièrement saluée par la critique, et son rôle de Frank Castle dans Punisher : War Zone a été apprécié par les fans de bandes dessinées et de films d’action.

Une famille en deuil

Stevenson laisse derrière lui sa femme Elisabetta Caraccia et ses trois enfants : Sebastiano, Leonardo et Lodovico. En ces temps difficiles, la famille de l’acteur est dans nos pensées et nos prières.

Des condoléances pour la famille et les amis de Stevenson

C’est une grande perte pour l’industrie cinématographique et pour les fans de Stevenson dans le monde entier. Nous envoyons nos condoléances à la famille et aux amis de Stevenson en ces temps difficiles.