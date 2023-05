Mort Cause de Décès : Raymond Charresson, former mayor of Rungis, has passed away.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Raymond Charresson, l’homme immortel de Rungis

« Il était de ces personnes que l’on croit immortelle. » La voix de Béatrice Willem, l’ancienne première adjointe de Rungis, s’enraille sous le coup de l’émotion. Dans la nuit de vendredi à samedi, Raymond Charresson, « maire honoraire de Rungis », comme le rappelle le site de la ville, est décédé brutalement à l’âge de 80 ans. Il avait rendu son écharpe à l’âge de 77 ans, lors des municipales de 2020.

La carrière politique de Raymond Charresson

Raymond Charresson a fait ses premiers pas en politique en devenant conseiller municipal de Rungis en 1977. Il a ensuite été élu maire de la ville en 1989, poste qu’il a occupé pendant 31 ans jusqu’en 2020. Pendant cette période, il a été réélu à six reprises et a également été élu conseiller général du Val-de-Marne en 1992.

Au cours de sa longue carrière politique, Raymond Charresson a laissé une empreinte indélébile sur la ville de Rungis. Il a travaillé sans relâche pour améliorer la qualité de vie de ses habitants, en investissant dans des projets de développement économique, social et culturel. Il a également défendu les intérêts de la ville au niveau régional et national, en siégeant notamment au conseil d’administration de la Société du Grand Paris.

Un homme engagé et dévoué

Mais Raymond Charresson était bien plus qu’un simple homme politique. Il était avant tout un homme engagé et dévoué, qui avait à cœur de servir sa communauté. Il a ainsi été l’un des fondateurs de l’association des maires de France, dont il était membre depuis 1989. Il a également été très investi dans la vie associative de sa ville, en soutenant de nombreuses initiatives locales.

Au-delà de ses engagements politiques et associatifs, Raymond Charresson restera dans les mémoires comme un homme chaleureux et généreux, toujours prêt à aider son prochain. Il avait le sens de l’humour et savait mettre les gens à l’aise, quelle que soit leur origine ou leur condition. Il était également un grand passionné de musique, et jouait de la guitare à ses heures perdues.

L’héritage de Raymond Charresson

La disparition de Raymond Charresson laisse un vide immense dans la ville de Rungis et au-delà. Mais son héritage restera vivant, et continuera d’inspirer les générations futures. Son engagement pour le bien-être de sa communauté, sa passion pour la musique et sa générosité resteront des exemples à suivre pour tous ceux qui l’ont connu et côtoyé.

En ces temps difficiles, où la politique est souvent décriée, Raymond Charresson est une figure qui rappelle que l’on peut faire de la politique autrement. En plaçant l’humain au cœur de ses préoccupations, en travaillant pour l’intérêt général et en restant fidèle à ses valeurs, il a su incarner un idéal de citoyenneté et de service public.

Conclusion

La disparition de Raymond Charresson est une perte immense pour la ville de Rungis et pour la France. Mais son souvenir restera gravé dans les mémoires, comme celui d’un homme exceptionnel qui a consacré sa vie à servir sa communauté. Il laisse derrière lui un héritage précieux, fait d’engagement, de générosité et de passion.