Mort Cause de Décès : Raymond Effinger, l’ancien adjoint, nous a quittés.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Rendre hommage à Raymond Effinger, ancien adjoint au maire d’Andlau

Le 17 mai dernier, Raymond Effinger est décédé des suites d’une maladie. Ancien adjoint au maire d’Andlau, il a marqué la vie politique locale de son empreinte. Né à Strasbourg en 1949, Raymond Effinger était ingénieur de formation et a travaillé dans l’ingénierie des bâtiments.

Père d’une fille et marié en secondes noces avec Annette, originaire d’Andlau, il a mis ses compétences techniques au service de la commune. Il a intégré l’équipe de Fabien Bonnet en 2008 en tant qu’adjoint aux travaux. Et malgré son retrait pour des raisons professionnelles, il est revenu en 2014 pour reprendre ses fonctions d’adjoint aux travaux. Il a finalement quitté la vie politique locale en 2020 après quelques mois passés dans l’opposition.

Un homme d’action et de tempérament Au-delà de son engagement politique, Raymond Effinger était également un sportif accompli. Il a été actif pendant de nombreuses années au tennis club. Pour l’ancien maire Fabien Bonnet, il s’agissait d’un homme « simple, avec du tempérament, préférant être jugé sur ses actes plutôt que sur les paroles ». Une personnalité qui a marqué les esprits.

Thierry Frantz, actuel maire d’Andlau, souligne pour sa part le travail remarquable effectué par Raymond Effinger tout au long de ses mandats. Un hommage appuyé qui témoigne de la reconnaissance de la commune envers cet homme engagé.

Des obsèques émouvantes Mardi 23 mai, les obsèques de Raymond Effinger ont eu lieu en présence de nombreux Andlaviens. Une cérémonie émouvante qui a permis à la commune de rendre un dernier hommage à l’un de ses fils les plus engagés. Le souvenir de Raymond Effinger restera gravé dans les mémoires de la commune et de tous ceux qui ont eu l’occasion de travailler ou de côtoyer cet homme d’action et de tempérament.