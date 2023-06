Mort Cause de Décès : Raymond Garrigues, former mayor and departmental councilor, has passed away: Tribute to his life

Nécrologie – Mort cause de décès.

Sud Ouest – Portrait de Raymond Garrigues

Originaire de Moissac

Raymond Garrigues, enseignant français et dessin, est originaire de Moissac. Il a commencé sa carrière en 1952, lorsqu’il est arrivé à Tartas pour enseigner au collège qui portait alors le nom de Cours Complémentaire.

Un professeur apprécié

Au fil des années, Raymond Garrigues est devenu un professeur apprécié de ses élèves et de ses collègues. Il était passionné par l’art et la littérature, et il partageait cette passion avec ses étudiants. Il a également été un mentor pour les jeunes enseignants, les aidant à développer leurs compétences pédagogiques et leur donnant des conseils sur la vie professionnelle et personnelle.

Un artiste talentueux

En plus de son travail en tant qu’enseignant, Raymond Garrigues était un artiste talentueux. Il a créé de nombreuses œuvres d’art au cours de sa vie, notamment des peintures, des sculptures et des dessins. Ses œuvres ont été exposées dans des galeries d’art locales et régionales, et certains de ses dessins ont été publiés dans des journaux et des magazines.

Une vie bien remplie

Au fil des ans, Raymond Garrigues a été un membre actif de la communauté de Tartas. Il a participé à des événements locaux, a travaillé avec des associations culturelles et a été membre de plusieurs comités locaux. Il a également aidé à organiser des événements pour les jeunes de la région, offrant ainsi des opportunités pour les jeunes talents de se développer.

Un héritage durable

Raymond Garrigues est décédé en 2004, mais son héritage en tant qu’enseignant, artiste et membre de la communauté continue de vivre à Tartas et dans la région. Ses anciens élèves et collègues se souviennent de lui avec affection et respect, et ses œuvres d’art sont toujours appréciées par de nombreux amateurs d’art. Sa vie bien remplie a été un exemple pour de nombreux jeunes enseignants et artistes, et son influence se fait encore sentir aujourd’hui.