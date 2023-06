Mort Cause de Décès : Red Dead Redemption 2 : L’acteur canin Einstein décède, son propriétaire lui dit adieu avec tendresse.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Il est mort le chien acteur Einstein

La triste nouvelle est tombée le 17 juin 2023 : Einstein, le chien acteur qui avait travaillé sur la capture de mouvement pour le chien Cain de Red Dead Redemption 2, est décédé. L’annonce a été faite par Jason Barnes, propriétaire d’Einstein, sur les réseaux sociaux.

Une perte pour l’industrie du jeu vidéo

Einstein était un chien exceptionnel, qui avait participé à de nombreux projets cinématographiques et vidéoludiques. Mais c’est sans conteste son rôle dans Red Dead Redemption 2 qui restera dans les mémoires. Grâce à la capture de mouvement, les animations de Cain étaient incroyablement réalistes, donnant l’impression que nous avions affaire à un véritable animal. Le travail de Einstein a permis de rendre l’expérience de jeu encore plus immersive.

La mort d’Einstein est une perte pour l’industrie du jeu vidéo, mais également pour tous les amoureux des animaux. Les chiens sont souvent utilisés dans les jeux vidéo pour renforcer le réalisme, et Einstein était l’un des meilleurs dans son domaine. Il avait une véritable passion pour son travail et savait toujours comment se comporter pour donner l’illusion d’être un chien en chair et en os.

Un hommage rendu par les fans

Depuis l’annonce de sa mort, les fans de Red Dead Redemption 2 ont tenu à rendre hommage à Einstein sur les réseaux sociaux. De nombreux messages de soutien ont été postés, saluant le travail exceptionnel du chien acteur. Certains ont même partagé des captures d’écran de Cain en action, rappelant à quel point Einstein avait contribué à la qualité du jeu.

Jason Barnes, le propriétaire d’Einstein, a tenu à remercier les fans pour leur soutien. Dans un communiqué, il a déclaré : “Einstein était vraiment unique en son genre. Dès notre rencontre, nous avons formé un lien profond et il était clair que nous étions faits pour travailler ensemble. Je suis fier de tout ce qu’il a accompli et je suis reconnaissant envers tous ceux qui ont apprécié son travail.”

Un héritage qui perdurera

Bien que la mort d’Einstein soit une triste nouvelle pour tous ceux qui l’ont connu, son héritage perdurera à travers son travail. Red Dead Redemption 2 restera un jeu inoubliable, grâce en partie au travail de capture de mouvement effectué par Einstein. Les chiens continueront sans aucun doute à jouer un rôle important dans l’industrie du jeu vidéo, et Einstein restera à jamais l’un des plus grands dans son domaine.

Nous tenons à rendre hommage à Einstein et à saluer son travail exceptionnel. Les animaux peuvent être de véritables artistes, et Einstein en était la preuve vivante. Repose en paix, Einstein.