Mort Cause de Décès : Renato Longo, la légende du cyclocross décédée : cinq titres mondiaux. Zaia : « Une championne de pure race »

Renato Longo, la légende du cyclo-cross de Vittorio Veneto s’éteint

Hier soir, le 8 juin, la ville de Vittorio Veneto a perdu l’un de ses plus grands champions de cyclo-cross, Renato Longo, à l’âge vénérable de 85 ans. Longo, qui était né et avait grandi dans cette ville de la région de Trévise, avait commencé sa carrière de cycliste très jeune, et avait connu une brillante carrière de plus de deux décennies.

Un palmarès impressionnant

Renato Longo avait remporté plus de 100 victoires au cours de sa carrière, ce qui en fait l’un des plus grands champions de cyclo-cross de tous les temps. Il avait notamment gagné le Championnat d’Italie de cyclo-cross à cinq reprises, en 1957, 1959, 1961, 1962 et 1964, ainsi que le Championnat du monde en 1962. Il avait également remporté le prestigieux Trophée Gazetta del Ciclismo en 1964.

Un homme humble et respecté

Mais Renato Longo était bien plus qu’un simple champion de cyclo-cross. C’était un homme humble et respecté, aimé de tous dans sa ville natale de Vittorio Veneto. Il avait toujours été très proche de ses fans, et avait toujours pris le temps de signer des autographes et de parler avec eux. Il avait également été un mentor pour de nombreux jeunes cyclistes, leur donnant des conseils et des encouragements pour les aider à progresser dans leur carrière.

Un hommage unanime

La nouvelle de la mort de Renato Longo a été accueillie avec une grande tristesse à Vittorio Veneto. Les habitants de la ville ont rendu hommage à leur champion en déposant des fleurs devant sa maison, et en organisant une veillée en son honneur. Les autorités locales ont également tenu à saluer la mémoire de Renato Longo, en déclarant que sa disparition était une perte immense pour la ville et pour le sport italien en général.

Un héritage durable

Mais si Renato Longo n’est plus, son héritage perdurera. Les jeunes cyclistes de Vittorio Veneto, et d’Italie en général, continueront de s’inspirer de son exemple, et de travailler dur pour atteindre les sommets qu’il avait atteints. Et chaque année, lors du Championnat d’Italie de cyclo-cross, les fans se souviendront de la légende de Renato Longo, qui a marqué à jamais l’histoire de ce sport en Italie.